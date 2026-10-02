Corrupción arbitral en España: Real Madrid presiona y denuncia a Barcelona

El Real Madrid publicó un comunicado en el que confirma la presentación de documentación ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que complica a Barcelona en el caso denominado “Negreira”.

El club catalán se vio envuelto en las investigaciones de la justicia de España hacia empresas de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol; en las cuales se descubrieron varios aportes monetarios durante más de dos décadas a dichas entidades.

Con la presión de clubes como el Real Madrid ante la UEFA, que reclama sanción para el club catalán y la retirada de los títulos conquistados en el periodo que va del año 2001 hasta 2017, y que además espera la sentencia judicial y deportiva, la investigación debe determinar si estas transferencias funcionaron como forma de “soborno/compra” para conseguir la neutralidad o el favorecimiento al club “blaugrana” por parte de los árbitros.

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Real Madrid reclama sanción para el club catalán y la retirada de los títulos conquistados en el periodo que va del año 2001 hasta 2017.

Por su parte, la UEFA confirmó la recepción del informe presentado por "La Casa Blanca" con pruebas que incitan a continuar con la investigación: "Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también han recibido estos documentos, que analizarán en el marco de su revisión", y agregó que continuará con la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por parte del Barcelona a Negreira, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En el comunicado oficial, el Real Madrid detalla que la "denuncia" presentada por el club incorpora "abundante documentación y evidencia sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral".

El Madrid afirmó que el club seguirá colaborando con la UEFA, ejerciendo las actuaciones necesarias y posibles para que se alcance el esclarecimiento de los hechos.

El club, ubicado en la capital de España, considera "imprescindible" que el organismo de Europa "avance con la investigación con la máxima celeridad hasta la completa conclusión", y agregó que espera que "los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos".

Por último, el Madrid afirmó que el club seguirá colaborando con la UEFA, ejerciendo las actuaciones necesarias y posibles para que se alcance el esclarecimiento de los hechos del caso, los cuales considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio. (NA).