Se incendió la casa de Leandro Paredes

La casa de Leandro Paredes, figura y capitán de Boca, sufrió un incendio durante la madrugada del jueves que afortunadamente no pasó a mayores y no registró heridos.

Al inmueble, ubicado en el country Saint Thomas Este-Oeste, Canning, acudió una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que tienen su cuartel a unos 11 kilómetros del barrio privado.

Según informó TyC Sports, el fuego se originó por una batería en la parte superior de la propiedad. El trabajo rápido de los bomberos ayudó a que las llamas no se propagaran a los demás ambientes de la vivienda.

Por fortuna, solo fue un susto. Sin más inconvenientes al respecto, se espera que Paredes sea titular esta noche en el enfrentamiento entre Boca y Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, a disputarse en la Bombonera.