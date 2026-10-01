Federal A: la caída de tres gigantes de la categoría que se deberán “resetear” para volver a empezar

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El domingo, en cancha de Villa Mitre, y tras el partido desempate contra Círculo Deportivo, que fue a alargue y penales, Sol de Mayo perdió su lugar en el Federal A y a partir de 2027 intervendrá en el el Torneo Argentino del Interior.

Las críticas hacia el club son ácidas y variadas. En redes sociales y medios partidarios de la región, los hinchas y socios apuntaron directamente contra la conducción de la entidad y la gestión de la familia Valdebenito por el armado del plantel y el rumbo deportivo que terminó costando la categoría tras ocho años de permanencia.

Sol, uno de los pocos representantes de la Patagonia en el fútbol grande de la Argentina, se despidió de una competencia que era habitué desde 2018. Su descenso también causó sorpresa porque en temporadas anteriores había hecho importantes erogaciones económicas para reforzarse.

El federal A sigue, aunque ya se conocen los cuatro elencos que bajaron de nivel, a la cuarta divisional del fútbol argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La otra institución que echó por tierra su historia por el pésimo manejo dirigencial, fue Santamarina de Tandil, que tras la derrota por 3-1 ante Costa Brava de General Pico, consumó la agonía que venía padeciendo en los últimos años

El aurinegro de las sierras había bajado al Federal A en 2022 luego de 8 años en la Primera Nacional, en la que hizo buenas campañas y hasta estuvo cerca de subir a la máxima división del fútbol argentino. En 2024, incluso, perdió la chance de acceder a la final por el segundo ascenso al caer ante Villa Mitre. Sin embargo, esta mala campaña lo condenó y volverá a la cuarta categoría luego de 20 años: la última vez allí había sido en el extinto Argentino B de 2006.

Por su parte, otro gigante que también bajó de división es Sarmiento de Resistencia, que estaba compitiendo en el Federal A desde 2014. Las 12 temporadas en la categoría culminaron tras la caída de Sarmiento por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. De esta manera, se despide un equipo que venía escribiendo una historia importante en la categoría, de la cual fue semifinalista en 2022.

De esta manera, estos tres clubes de renombre y peso, junto a Tucumán Central, el otro descendido, disputarán en 2027 un certamen nuevo: el Torneo Argentino del Interior, una competencia ubicada entre el Federal A y el Regional Amateur dentro de la estructura de los clubes del interior. El certamen contará con al menos 64 equipos, se disputará entre abril y noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A.