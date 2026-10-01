Boca pierde una pieza importante para lo que queda del año por lesión

El mediocampista de Boca Tomás Belmonte sufrió la rotura de los meniscos en una de sus rodillas y se perdería lo que queda de la temporada, al tener que ser operado.

El futbolista de 28 años sufrió la dolencia en el entrenamiento del miércoles 30 de septiembre y no pudo ser parte de la práctica de este jueves, luego de recibir un choque.

Así, el jugador surgido en Lanús será operado este viernes 2 de octubre y no podrá volver a la práctica deportiva hasta el año próximo, con una recuperación que ronda los tres meses de duración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena sufrió una baja sensible, mientras llega el momento culminante de la temporada, en el que compite por cuatro títulos, al enterarse de la lesión del futbolista Tomás Belmonte.

El jugador, que venía ganándose un lugar en la rotación de Boca e incluso había sido fundamental para darle tres puntos algunas fechas atrás, en un triunfo agónico ante Lanús en el que marcó el único gol del encuentro, tuvo un choque con un compañero en el entrenamiento del miércoles que le generó gran dolor.

Tras retirarse del mismo y pasar el día descansando, Belmonte volvió a la práctica en Casa Amarilla esta mañana, pero cuando se dispuso a comenzar los ejercicios volvió a sentir molestias, por lo que fue llevado a realizarse estudios.

Los resultados arrojaron la rotura del menisco y la necesidad de realizar una intervención quirúrgica, pactada para ser llevada a cabo el viernes 2 de octubre, que lo alejará de las canchas durante lo que queda del año.

Así, Arruabarrena perderá a uno de los mediocampistas que había elegido como titular en la serie pasada de Copa Sudamericana, ante San Pablo de Brasil, y ya suma cuatro lesionados para lo que queda de la temporada: el arquero Agustín Marchesín, que sufrió una rotura de ligamentos; el volante juvenil Tomás Aranda, fracturado en el peroné; y el delantero Adam Bareiro, que aún no se recupera de una hernia de disco.