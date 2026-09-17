Un descenso que duele: Santamarina se despidió del fútbol profesional tras 20 años

Participó durante 10 temporadas consecutivas en la B Nacional, estuvo a un penal de ascender a la elite del fútbol argentino en 2015, completó 11 años en el Federal A y el domingo se despidió del nivel profesional.

Sin margen de error, Santamarina de Tandil perdió 3-1 frente a Costa Brava por la penúltima fecha de la Zona B de la Révalida y descendió al torneo Argentino del Interior, certamen que, bajo un nuevo formato, se pondrá en marcha en abril de 2027.

En Tandil, los medios de comunicación son lapidaros con la pérdida de categoría del conjunto aurinegro, y lo atribuyen mayormente a malos manejos dirigencias que a consecuencias deportivas.

“El Club tiene una deuda que alcanzaría los 100 millones de pesos”, publican algunas páginas digitales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El domingo 13 de septiembre del 2026 será, sin lugar a dudas, una fecha que muchos pobladores tandilenses no van a querer recordar porque el equipo más encumbrado de la ciudad bajó a la cuarta división.

Santa necesitaba ganar y que Sol de Mayo no sumara de a tres para llegar a la última fecha con posibilidades de mantener la categoría. No hizo falta esperar ningún resultado porque sufrió una nueva derrota y descendió luego de 20 años en el fútbol profesional.

Desde su ascenso al Torneo Argentino A en el 2006, Santamarina no cayó más, inclusive escaló a la Primera Nacional en el 2014, a donde permaneció hasta 2022.

Este descenso no es solo el resultado de una mala campaña, mucho tiene que ver que el club se manejó sin dirigentes que dieran la cara en los momentos más críticos de la institución. Solo basta recordar que la última asamblea ordinaria se celebró en diciembre de 2023, cuando asumió Pedro Cappelluti. Desde entonces no se rindieron cuentas y tampoco hubo presentaciones en Dirección de Personas Jurídicas.

Santamarina tiene reclamos de otros clubes por derechos formativos, sumado a los reclamos de ex entrenadoes, jugadores, empleados y proveedores que siguen reclamando la falta de pagos. Estiman que la deuda actual alcanzaría los $100 millones de pesos.

La principal bandera, y escudo protector, fue el Torneo Federal y eso dejó desprotegidas muchas áreas del club. Disminuyó a gran velocidad la cantidad de socios y, durante caso todo el año, permaneció cerrada "La Tienda de Ramón", uno de los principales ingresos y punto de encuentro para que simpatizantes e hinchas puedan adquirir indumentaria, pagar cuotas o retirar entradas para los partidos. Hace pocas semanas reabrió algunos días para el canje de populares y plateas, pero solo eso.

La acumulación de errores, desaciertos y falta de autocrítica de un club que prácticamente en el último tiempo se manejó de manera unipersonal, derivó en un desenlace que se veía venir hace meses. Tras su oneroso paso por la Primera Nacional y el Federal A, el aurinegro sufrió un nuevo golpe, que lo lleva a analizar todo lo que se hizo mal y buscar una nueva conducción con quien salir adelante. Claramente, en los últimos veinte años, nunca se había llegado a semejante desmanejo para terminar con este salto al vacío que no solo aborda lo deportivo, sino también lo social, lo institucional y lo dirigencial.

.

.