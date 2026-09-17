El Cometa prepara otro viaje a Mar del Plata y busca ayuda para llevar a 50 chicos

La escuelita de fútbol de El Cometa trabaja para concretar una nueva edición de su tradicional viaje a Mar del Plata, una experiencia que la institución sostiene desde 2021 y que este año volverá a reunir a chicos de entre 7 y 15 años en un encuentro nacional.

“Nos falta este último empujón de los últimos dos meses”, explicó Daniel Rivera, dirigente del club, durante una entrevista en el programa El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play.

La intención es trasladar a unos 50 chicos, junto con profesores y acompañantes, para conformar un contingente de aproximadamente 60 personas.

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El viaje está previsto para el último fin de semana de noviembre -del 20 al 23- y, según remarcó Rivera, se realizará de todas maneras, aunque los costos crecientes obligan a la institución a buscar nuevas formas de financiamiento.

“Estamos apelando a los medios y a la gente de Bahía Blanca que siempre colabora para que nos den una mano con el viaje”, puntualizó.

El encuentro en Mar del Plata incluye un programa con alojamiento, comidas, excursiones y actividades recreativas, entre ellas visitas a Aquópolis y otros puntos turísticos de la ciudad.

Rivera destacó que para muchos de los chicos se trata de una oportunidad que difícilmente tendrían en el ámbito familiar.

“Muchos no tienen la oportunidad de poder hacer este tipo de viaje en lo familiar, en lo cotidiano, lo diario. Esta propuesta se convirtió en una tradición para El Cometa después de la pandemia; cuando volvieron a abrir las puertas del club, quedó marcado por la emoción de los chicos al reencontrarse con la cancha", dijo Rivera.

“El día que abrí los portones del club para que los chicos entren a la cancha eran como cuando le abrís una jaula a un pajarito”, aseguró.

A partir de ese momento encontraron en la organización de Daniel Valdez, coordinador del encuentro nacional, una propuesta que les permitió sostener la participación en Mar del Plata.

"Durante los primeros años viajamos con dos micros, mientras que en 2024 y 2025 lo hicimos con uno, debido a las dificultades económicas. Es un viaje para disfrutar. Te digo que los chicos no se olvidan más”, resumió Rivera.

Además de la escuelita, El Cometa cuenta desde hace dos años con Primera División, Master y Sub 20. La iniciativa surgió para brindar continuidad a jóvenes que llegan al límite de edad de la Liga Municipal y no pueden afrontar los costos de otros clubes.

“Chicos que hoy no pueden pagar la cuota en los clubes grandes de Bahía, entonces hicimos un torneo desde el club que se llama Liga de Integración. La competencia reúne entre ocho y nueve clubes de la ciudad y permite que los jugadores continúen entrenando y compitiendo los domingos", subrayó.

"La institución trabaja actualmente con cerca de 180 familias, una cifra que es muy importante para un club de barrio. Tenemos construido un salón de usos múltiples, concretado hace aproximadamente un año y medio, que nos permite contar con un espacio para la merienda, las charlas deportivas y las actividades de los chicos", añadió.

Rivera también se refirió a los problemas de seguridad que atraviesa la institución y, según contó, durante el último año sufrieron más de diez robos, con pérdidas de materiales indispensables para la actividad deportiva.

"Nos robaron once pelotas de fútbol, seis bolsones completos con equipamiento, luces y objetos destinados al salón. El robo ocurrido durante las fiestas de 2024-2025 fue uno de los episodios que más nod afectó. De esas cosas es muy difícil recuperarse porque no tenés ingreso genuino”, lamentó.

El Cometa no cuenta con sponsors y sostiene gran parte de su actividad mediante bonos contribución, aportes de allegados y el trabajo voluntario de un grupo de dirigentes y familiares.

“Mi señora, yo y un grupo de 10 a 12 personas estamos semana a semana, día a día con los chicos y con la familia. Invito a empresas, particulares y vecinos que quieran colaborar a comunicarse con la institución para ayudar a concretar el viaje de noviembre", dijo.

El Cometa recibe a quienes quieran acercarse al predio los viernes, de 18 a 21 o 21:30, y también cuenta con Facebook e Instagram o telefónicamente al número 291-4657311.

"El objetivo de la escuelita no pasa solamente por formar futbolistas, sino también por acompañar a los chicos en su crecimiento personal. Buscamos que, mínimamente, que sean buenas personas; es nuestro primer objetivo que siempre fue que se creó la escuelita del fútbol”, sostuvo.

Y cerró con una reflexión sobre el futuro de la institución: “Las instituciones quedan, los dirigentes pasamos”.

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