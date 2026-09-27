¡Impresionante! El arquero de Círculo fue más que héroe y Sol de Mayo descendió en El Fortín

Todos arriba del héroe Pedro Fernández, el arquero que hizo historia en El Fortín. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Una jornada histórica y para el recuerdo vivió Pedro Nahuel Fernández, el arquero de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que este mediodía se quedó con el duelo por la permanencia ante Sol de Mayo, que se disputó en cancha de Villa Mitre.

El Golero atajó los 4 penales que le patearon en la tanda, que ganó el Papero por 2 a 0, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular, del encuentro dirigido por José Sandoval.

Con este resultado, el equipo dirigido por Duilio Botella mantuvo su plaza en el Federal A y Sol descendió al Torneo Regional del Interior, sumándose a Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia como los 4 descendidos.

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En un partido abierto y con chances, pese a la tensión de lo que había en juego, Círculo pegó primero con gol de Vicente Barberini, a los 7 minutos, quien capitalizó al 100% la primera chance clara de gol en la hermosa mañana bahiense.

El elenco de Viedma lo igualó por intermedio de Héctor Morales, quien la empujó de arremetida en un tiro libre, a los 24 minutos del complemento.

Luego del tiempo regular y para sorpresa de muchos de los presentes (incluso más de un protagonista), el partido siguió en el alargue (tal como dicta el reglamento) y aunque hubo chances claras, no pudieron evitar los penales.

Ahí emergió la figura de Pedro Nahuel Fernández, quien escribió una página histórica, atajando (algunos de gran manera) los 4 penales que le patearon.

El "1" contuvo o desvío sucesivamente los intentos de Fernando Valdebenito, Santiago Pérez, Fabio Giménez y Diego Dietz.

Mientras que los penales de Círculo los convirtieron Jano Martínez y Francisco Grahl.

Además, Leonardo Torres le atajó el primer intento a Barberini.

De esta manera, Círculo terminó festejando con el puñado de hinchas que se ubicó en la tribuna de calle Caseros y Sol de Mayo, con la desazón por el descenso.

*De afuera

El bahiense Gabriel Jara, jugador de Sol de Mayo, siguió el partido desde la platea de El Fortín por encontrarse suspendido por cinco amarillas.

*La síntesis

-Sol de Mayo: L. Torres; Zalazar, Scolari, S. Pérez, Ortiz; F. Giménez; Quilen, Solaliga, Otero; Valdebenito y H. Moráles. DT: Diego Galván.

-Círculo Deportivo: P. Fernández; R. Rojas, J. Martínez, Buscaglia; L. Gómez, Grahl, Bassani, Cos; Castelli y Barberini. DT. Duilio Botella.

PT. gol de Barberini (CD), a los 7m

ST. gol de Morales (SM), a los 24m.



Amonestados. Quilen (8m.), Ortiz (22.), Zalazar (77m.), S. Pérez (79m.), en Sol de Mayo; Grahl (113m.), en Círculo Deportivo.

Cambios. 54m. Oliva por Otero, 67m. Córdoba Mena por Oliva, 89m. Preciado y Dietz por Solaliga y Ortiz, en Sol de Mayo; 55m. Campagnaro y Sasso por L. Gómez y Castelli, 60m.. Banchio por Cos, en Círculo.

Penales. Para Círculo Deportivo convirtieron Jano Martínez y Francisco Grahl. El arquero Pedro Fernández (CD) le atajó sus envíos a Fernando Valdebenito, Santiago Pérez, Fabio Giménez y Diego Dietz. Leonardo Torres (SM) le atajó el remate a Vicente Barberini.

Árbitro. José Sandoval.

Cancha. Villa Mitre.