Luto: el indie de terror que más incomoda

El estudio canario Broken Bird debuta con Luto, una experiencia de horror psicológico que no se apoya en los sobresaltos, sino en algo más inquietante: la ansiedad, el duelo y la incomodidad de lo cotidiano que se rompe.

En principio parece un “otro juego más de persona encerrada en su casa embrujada”. Pero Luto juega con esa expectativa para subvertirla desde adentro. La rutina inicial (ir al baño, intentar salir, prepararse para ir al trabajo) se vuelve cada vez más extraña, distorsionada, incómoda. La casa se transforma. Las habitaciones cambian. Y nosotros, como Sam, el protagonista, no terminamos de entender si estamos recordando, soñando o simplemente perdiendo la cabeza.

Con controles simples y puzzles enrevesados, el juego apuesta por el simbolismo y la interpretación. Cada elemento tiene una carga emocional, cada objeto podría ser parte de un recuerdo o una metáfora, y todo, absolutamente todo, está diseñado para incomodar. Más que miedo, genera desasosiego. Y eso lo hace muy efectivo.

El apartado visual exprime Unreal Engine con juegos de luces, sombras y distorsión, mientras que su dirección artística combina referencias a la cultura canaria, la pintura, el cine y hasta la música infantil. También hay coleccionables, minijuegos y hasta una película completa que se puede ver desde el sillón del living, al estilo The Darkness.

Con una duración de unas 4 a 5 horas, Luto es una aventura contenida pero muy intensa, que exige atención y paciencia. No es un juego para quien quiere una historia mascada: hay que leer entre líneas, descifrar las pistas y aceptar que no todo se va a explicar del todo.

¿Lo más sorprendente? La forma en que rompe con la narrativa tradicional hacia la mitad del juego. Luto no es solo una promesa del terror español: es una confirmación de que, a veces, lo más perturbador no viene de lo paranormal, sino de lo que no decimos, de lo que no podemos soltar. Del duelo. Precisamente.

