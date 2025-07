Día del Amigo y juegos party

Por Gisela "GG" Gonnet para El Cubil del Mal / [email protected]

En el día del amigo, qué mejor excusa para juntarse a jugar (y traicionarse un poco) con estas joyitas ideales para compartir. Los party games están pensados para eso: partidas rápidas, reglas simples y una buena dosis de caos. Si estás buscando opciones para divertirte en compañia —en el sillón o por Discord—, acá van tres juegos para activar el modo fiesta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Boomerang Fu



Frutas, verduras y alimentos con boomerangs asesinos. ¿Qué puede salir mal? En este juego, el objetivo es cortar en pedacitos a tus rivales usando un boomerang que también se puede lanzar… y atrapar. Las partidas son rápidas y delirantes, y los escenarios tienen trampas que le suman más caos a todo.

Keep talking and nobody explodes

Uno ve la bomba. El resto tiene el manual. Nadie puede ver lo que ve el otro.

Hay que describir botones, cables y símbolos como puedas… mientras los demás intentan encontrar las instrucciones entre un PDF eterno. Todo contrarreloj. Y si no se entienden bien... explota.

Move or Die



Acá no hay pausa: si te quedás quieto, morís. Cada ronda cambia las reglas: plataformas que desaparecen, capturar sombreros, modos explosivos y desafíos random. Perfecto para meterle prenda al que pierde.

Duck Game

¿Shooter de patos? Sí. ¿Con espadas, pistolas y lanzallamas? También. Batallas absurdas que duran segundos, con escenarios que cambian y armas que no tienen sentido. Caótico, veloz y perfecto para cagarse de risa mientras se matan entre plumas pixeladas.

Como siempre, les recordamos que, si quieren estar al tanto de todas las novedades relacionadas con los eventos de El Cubil del Mal, así como de los distintos contenidos y torneos que vamos a estar haciendo durante el año, nos pueden encontrar en las redes sociales como @cubildelmal.