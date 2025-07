Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4: pistas personalizadas y nostalgia en HD

Por Gisela "GG" Gonnet para El Cubil del Mal / [email protected]

Si te acordás de romper récords con un flip imposible sobre un colectivo en movimiento mientras Rage Against the Machine te gritaba en los auriculares… probablemente tengas más de 30 y los meniscos tocados. Pero también recordás lo que Tony Hawk’s Pro Skater significó para una generación entera: la entrada al mundo del skate desde una consola y pulgares ampollados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ahora, los clásicos 3 y 4 vuelven remasterizados en un solo paquete que no sólo apuesta a la nostalgia, sino que ajusta los controles para que vos no tengas que ajustar tu paciencia.

¿Qué trae de nuevo? Controles pulidos: adiós a esos bugs que te arruinaban el combo en el último segundo. Acá, si la patineta vuela al vacío, es culpa tuya.

Gráficos actualizados : escenarios más nítidos, más detallados y más vivos que tu primer intento de hacer un ollie en la plaza.

: escenarios más nítidos, más detallados y más vivos que tu primer intento de hacer un ollie en la plaza. Trucos clásicos + fluidez : desde Reverts hasta Wallrides, todo se siente más preciso y menos frustrante.

: desde Reverts hasta Wallrides, todo se siente más preciso y menos frustrante. Modo Creador de Pistas: sí, podés armar tu propio parque de locura con rampas imposibles, rieles que desafían la física y combos solo para valientes. Ideal para poner a prueba tu creatividad.

¿Vale la pena? Sí. Y no solo por la nostalgia. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 no es un simple revival: es una carta de amor al skate virtual que sigue siendo adictivo, ágil y con la misma vibra rebelde de siempre. Ideal para nuevos jugadores que no vivieron esa era, y para veteranos que quieren ver si todavía tienen dedos para un combo largo sin caer en la humillación.

Si todavía no te convenciste, la demo ya está disponible. Cargá el joystick, ponete los auriculares y preparate para volver a hacer magia sobre cuatro ruedas (y dos botones).

Como siempre, les recordamos que, si quieren estar al tanto de todas las novedades relacionadas con los eventos de El Cubil del Mal, así como de los distintos contenidos y torneos que vamos a estar haciendo durante el año, nos pueden encontrar en las redes sociales como @cubildelmal.