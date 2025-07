Riestra perdió y Nacho Arce se enojó: “¿Arquerito?, listooo, no doy más notas”

Deportivo Riestra sufrió una dura caída en su visita a San Martín, en San Juan, pero Ignacio Arce salió enojado del partido por un motivo que poco tuvo que ver con la derrota y con lo que sucedió dentro del campo de juego.

Nacho Arce, de años, es un arquero extrovertido con una personalidad muy marcada, que lo hace protagonizar momentos muy cómicos en Riestra pero, también, otros polémicos. Justo contra el “Santo” sanjuanino sucedió uno de los no tan lindos.

Es que, en zona mixta, tras el cotejo, mientras el golero del “malevo” escuchaba atentamente las preguntas de los diferentes medios de prensa, de fondo se hoyó como un periodista decía: “Estamos ahora con el arquerito de Deportivo Riestra...”.

Arce reaccionó instantáneamente y contestó en el acto a pesar de que estaba dialogando con otro medio. “Arquerito no, arquero... Arquerazo enrealidad. Arquerito no, te equivocaste. No doy más notas”, manifestó enojado y se retiró rápidamente del sector ante la mirada atónita de todos.