Pesca ilegal en Bariloche: decomisan 29 truchas

Cinco personas recibieron una infracción luego de ser sorprendidas mientras transportaban 29 truchas arcoiris capturadas de manera ilegal, junto a implementos caseros de pesca.

Un control vehicular del Cuerpo de Seguridad Vial en el kilómetro 2049 de la Ruta Nacional 40, efectivos lograron decomisar 29 truchas y elementos de dicha actividad a bordo de un vehículo en el que viajaban cinco personas y ninguna contaba con el permiso de pesca vigente.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana cuando la Policía frenó a una camioneta Renault Duster para su identificación. Al revisar el interior del vehículo, los efectivos se toparon con un botín de casi 30 truchas arcoiris, cuatro tarros con implementos caseros y una bolsa de masa de cinco kilos preparada para atraer peces.

El parte del Gobierno de Río Negro, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, destaca que se labró el acta de infracción correspondiente y se dio intervención a la autoridad de pesca, que dispuso el decomiso de todo lo hallado.

“La captura de cinco pescadores ilegales con una buena cantidad de piezas en su poder es una muestra palpable de cómo el trabajo policial se convierte en garantía de cuidado para los recursos naturales protegidos”, expresaron las autoridades. (NA)