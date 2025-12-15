Javier Milei recibirá mañana al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El encuentro será al mediodía en Casa Rosada.

El líder ultraderechista visitará Buenos Aires tras ganar el balotaje presidencial en su país con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales. El dirigente del Partido Republicano se impuso sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

La campaña de Kast se basó en tres ejes: combate a la inseguridad y el narcotráfico, lucha contra la inmigración ilegal y un programa económico que promete reformular el Estado. “Vamos a restablecer el respeto a la ley”, dijo el presidente electo en barrio de Las Condes, donde dio su discurso tras los resultados. “Aquí ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo”, sumó.

Durante su exposición, Kast también llevó un mensaje de unidad hacia el interior de la derecha chilena. Saludó a Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, y a Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y figura de la centroderecha, que lo respaldaron tras la primera vuelta.

Sin embargo, su gesto no fue solo hacia los espacios que comparten su misma ideología, sino que también sostuvo que “un Gobierno no se construye con los partidarios” y pidió respeto hacia Jara.

“Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros”, aseguró Kast. Y agregó: “No necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal, ni digitalmente, porque nuestras ideas son mejores”.

Boric recibió a Kast en el Palacio de La Moneda

El viaje de Kast a la Argentina se dará tras su desayuno con Gabriel Boric, su antecesor, en el Palacio de La Moneda. Allí, el flamante presidente electo estuvo acompañado por miembros de su equipo y por su esposa María Pía Adriasola, para coordinar la transición con el actual mandatario.

Antes de entrar al encuentro, Kast le habló a la prensa del lugar y dijo que esperaba tener “una conversación republicana”. También indicó que esperaba que Boric le explicara “las dificultades que hay en el manejo del poder”.

Tras el evento, Boric también se expresó a través de redes sociales: “La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”.