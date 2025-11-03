Liga de Villarino: Agrario, Unida y 12 de Octubre lograron triunfos claves

Juventud Agraria confirmó su cartel de favorito al vencer a domicilio al bravo Social Ascasubi, mientras que Juventud Unida y 12 de Octubre lograron triunfos vitales para seguir soñando con el pasaje a semis, tras jugarse la 6ª fecha del certamen Raúl Royo, que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Por la Zona 2, el ganador del primer tramo se plantó en Ascasubi y superó al local 3 a 2.

Por su parte, 12 de Octubre vapuleó en casa a Barrio Africa --en duelo medanense-- por 6 a 1 y alcanzó al albiceleste en el puesto de escolta.

Además, Caza y Pesca y Fútbol y Tenis empataron sin goles.

Por la Zona 1, Ferroviario de Argerich ratificó su firme liderazgo, goleando a San Adolfo 5 a 0 a domicilio.

Por su parte, Juventud Unida derrotó de local a Cobolvi 2 a 0 para alcanzarlo en el segundo lugar.

Todos los resultados:

Las tablas