Caso $Libra: uno de los acusados lanza un fideicomiso para pymes argentinas

El "empresario" estadounidense Hayden Mark Davis lanzó un fideicomiso en internet denominado "The Libra Trust". La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave en Nueva York y busca, además, desvincular al presidente Javier Milei del proyecto.

Citando un informe del periodista Hugo Alconada Mon para LA NACIÓN, la página web del fideicomiso afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas.

El fideicomiso contiene un punto central: asegura que el trust operará "con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei", sin detallar sus roles, buscando desligar al Presidente (quien apoyó el token en redes sociales en febrero) de las graves acusaciones.

Minutos después de la activación del sitio, la jueza Rochon rechazó el pedido de los demandantes de congelar los fondos. La magistrada valoró el compromiso de Davis de preservar la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los activos, sumado a la iniciativa del nuevo fideicomiso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Davis y otros acusados enfrentan en Estados Unidos una demanda colectiva que invoca la ley federal que penaliza el crimen organizado (RICO Act), acusándolos de montar una "auténtica fábrica de fraude" en el mercado cripto. (N/A)