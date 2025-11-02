Top Race: un auto se despistó y terminó incrustado en la tribuna del Gálvez

El Top Race vivió este domingo momentos de dramatismo aunque sin consecuencias más que materiales, con un tremendo accidente protagonizado por el piloto Luis Gastaldi (Toyota) en el autódromo de los hermanos "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

El cordobés, quien regresó para esta fecha con un Toyota Corolla, perdió el control del vehículo al ingresar en la curva de la horquilla. El auto salió catapultado de la pista y, tras varios giros en el aire, impactó de lleno contra la zona de la tribuna, por lo que quedó completamente destruido.

A pesar de la violencia del choque, el piloto fue rápidamente asistido por los equipos de rescate y se encuentra fuera de peligro.

El accidente generó preocupación en todo el autódromo, pero el piloto argentino no sufrió lesiones de gravedad.

Además, una de las ruedas del vehículo salió despedida y terminó en la pista de karting, donde se desarrollaba una competencia de la IAME, lo que incrementó el riesgo de la situación.

El regreso de Gastaldi al Top Race se produjo en el marco de la octava fecha del campeonato, siendo su primera participación desde el nueve de julio de 2023 en La Rioja.