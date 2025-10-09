Diputados aprobó la nulidad del decreto que suspendió la ley de discapacidad

La autora del proyecto es Marcela Pagano (Foto archivo)

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.

El proyecto, que tiene como autora a la diputada de Desarrollo y Coherencia Marcela Pagano, obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones.

“Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto pero (el ex presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis) Espert no nos permitió”, recordó la ex libertaria.

Para Pagano, la suspensión de la ley firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es “ilegal porque la ley había cumplido todos los trámites que están constitucionalmente previstos para ser promulgada automáticamente”.

“Es decir, ambas cámaras la aprobaron, luego se vetó y ambas cámaras después insistieron. No requiere más trámites para ser promulgada y no debe ser discutido ningún tipo de suspensión”, señaló.

“¿Para qué debatimos leyes si después por un decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”, siguió Pagano.

La ex periodista aclaró que “esto no es un tecnicismo sino un avasallamiento a la institución del Congreso”.

“No es una formalidad es una afrenta a la soberanía de la República”, finalizó Pagano. (N/A)