Sociedad Sportiva ya tiene horario para la semifinal ante Sporting

Con diferencia de horas entre cada partido, se confirmaron los horarios para las llaves semifinales del decimosexto Regional Pampeano A de rugby.

En nuestra ciudad Sociedad Sportiva recibirá a Sporting en La Carrindanga a las 15, en un adelanto respecto de los horarios que tuvieron Las Palomas como locales, ya que no habrá partidos preliminares.

La otra semi se jugará más tarde y tendrá como protagonistas a Mar del Plata Club y a Universitario de Mar del Plata en el barrio Santa Celina, donde la acción comenzará 18.

El horario de este encuentro fue corrido ya que "Mardel" tendrá ocupado su predio con actividades del colegio al que representa.

Recordamos que para Sociedad Sportiva significará la sexta semifinal en su historial de participaciones en la categoría, donde además ya disputó las finales 2012 y 2019 (campeón).

El Blanco fue el 2º clasificado en la fase regular, mientras que Sporting quedó 3º, en una tabla de posiciones encabezada por Mar del Plata Club y que tuvo a "Uni" como cuarto pasajero en la decimocuarta y última fecha.