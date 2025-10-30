Se juega una fecha de 10 en Primera y L.N. Alem es local en cancha propia

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con cinco de los seis partidos y mucho en juego comienza a disputarse hoy la décima -y penúltima- fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

En una tabla comprimida, con el resultado puesto los diez equipos que hoy saltan a la cancha ya tendrán un panorama más claro respecto de su posición final en fase regular, que determinará los ocho que irán por el campeonato y los cuatro que lucharán por la permanencia.

Por caso, el puntero Villa Mitre podría asegurarse hoy mismo el número uno si gana y pierde Napostá.

El tricolor -ocho triunfos y una derrota en este tramo- visita a Liniers, que en la última presentación cortó una racha de siete derrotas.

El escolta Napostá va a cancha de Pacífico, con la curiosidad que ambos tienen el mismo récord en este segundo tramo: seis triunfos y dos derrotas.

Bahiense del Norte, por su parte, aguarda por Estrella, intentando recuperarse de la caída ante Villa Mitre, mientras que la visita llega cos dos victorias consecutivas.

El tonificado Leandro N. Alem, que viene de ganar con el tiro final de Howard Wilkerson, debuta oficialmente en su escenario auxiliar Oscar "Coqui" Torre frente a San Lorenzo.

El gimnasio principal, Daniel Lacunza, quedó desafectado desde la inundación del 7 de marzo, por lo tanto se utiliza el "Coqui" Torre para jugar partidos de divisiones formativas, aunque hoy se sumará a la lista de canchas que alguna vez contuvieron un partido de Primera en el ámbito de la Asociación Bahiense.

Mientras que Estudiantes, intentando salir de los cuatro del fondo, visita a 9 de Julio, que aún tiene chances de evitar la serie que determinará el descenso directo. Los dos equipos sumaron en este tramo dos victorias y siete derrotas.

El restante cotejo de la fecha entre Olimpo y Pueyrredón se postergó para el lunes, debido a que el Norberto Tomás es sede del Provincial U17 Femenino.

La última

En la undécima fecha jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Bahiense del Norte-Estrella

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sebastián Giannino, Juan Gabriel Jaramillo y⁩ Sam Inglera.⁩

Novedades: en Bahiense continúa afuera Juan Pedro Hollender y anoche probó Bruno Lozano (fascitis plantar) y hoy va a estar disponible. En Estrella se mantienen las ausencias que vienen arrastrando: Julián Horvath, Federico Macías, Bruno Gigliotti y Federico Lambrecht, este último regresó y volvió a resentirse.

Antecedente: Estrella 58, Bahiense 53.

Pacífico-Napostá

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marjorie⁩ Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: el verde sufre la sensible baja de Tomás Sagarzazu (desgarro en un isquiotibial). En Napostá no se registran ausencias.

Antecedente: Napostá se impuso en fase regular, Napostá 73-71 y en playoffs, 78-77, de local y 72-71, de visita.

Liniers-Villa Mitre

Cancha: Carlos "Tito" Piro (cancha 2 de Liniers).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joel Schernenco.⁩

Novedades: en el local Julián Marinsalta está con un cuadro gripal, aunque son optimistas en poder tenerlo. La visita se presenta igual que el último juego: sin Franco Pennacchiotti, Ignacio Alem (ambos descansan) y Lautaro Cavero (se recupera de una lesión).

Antecedente: Villa Mitre 86, Liniers 64.

L.N. Alem-San Lorenzo

Cancha: Oscar "Coqui" Torre (L.N. Alem).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en el verdirrojo no juega Antonio Iturrioz y es duda Patricio Zapata. En el naranja continúa de viaje Rodrigo Arce, mientras que regresan Nahuel Diez y Mariano Blanche.

Antecedente: San Lorenzo 79, L.N. Alem 87.

9 de Julio-Estudiantes

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Novedades: el local continúa sin los lesionados Santiago Bussetti y Santiago Boyé. El albo, por su parte, está completo.

Antecedente: Estudiantes 71, 9 de Julio 63.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 26 puntos (9)

2º) Napostá, 25,5 (9,5)

3º) Olimpo, 24,5 (9,5)

4º) Pacífico, 24 (8)

5º) Bahiense, 23 (9)

6°) Pueyrredón, 22,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 21 (8)

8º) Estrella, 20,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 20,5 (9,5)

10º) Liniers, 18,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 18 (7)

12º) San Lorenzo, 17 (6)