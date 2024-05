Flor Vigna, sobre Luciano Castro y su nueva novia Griselda Siciliani: “Los dos me pidieron perdón”

Flor Vigna se sinceró en Intrusos (América), sobre el romance entre su ex pareja Luciano Castro y Griselda Siciliani. "Los dos me pidieron perdón", afirmó la cantante en el programa que conduce Florencia de la Ve.

Había sido Siciliani quien el lunes pasado blanqueó su vínculo sentimental con Castro. Lo hizo después de que la cuenta de LAM (América) filtrara en X una foto de ellos cenando juntos en un restaurante. A partir de ese momento, el nuevo romance produjo asombro y enorme repercusión tanto en los medios como en las redes.

En Noche al Dente (América), el programa que conduce Fernando Dente, apenas Siciliani blanqueó el romance, Luciano Castro contó detalles del vínculo que lo une a Siciliani desde hace varios años y que tuvo un larguísimo impasse hasta que ahora, decidieron que es tiempo de estar en pareja y de hacer pública la relación.

"Nos reencontramos en el cumpleaños de la Carla Peterson, nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso, porque son años que venimos de una amistad, de conocernos".

"Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en el cumpleaños de Carla Peterson. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo".

Flor Vigna: "Lo lindo es que Lu, cada vez que se manda alguna, dice la verdad y sabe pedir perdón"

En la tarde de hoy, Intrusos abordó en la calle a Flor Vigna para pedirle su parecer acerca del romance entre su ex pareja Luciano Castro y Griselda Siciliani.

“Yo me enteré de otras formas”, dijo. Y aseguró: "Griselda me pidió perdón por todo. Yo creo que errar es humano, y perdonar es divino. Pasaron muchas cosas. Me parece que lo más inteligente emocionalmente es que queden en lo privado”.

Luego, sin vueltas y con sinceridad total, afirmó: "Yo lo que quise mucho a Lu, lo quiero todavía. Lo quiero como hombre”, declaró. “Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca, o se manda alguna, dice la verdad y sabe pedir perdón”, reconoció.

Mucho se dijo acerca de que Flor Vigna se habría enterado del vínculo amoroso entre Luciano Castro y Griselda Siciliani cuando encontró mensajes de la actriz en el celular de él.

Sobre esa cuestión, Vigna respondió con contundencia: “Eso ya está. Para mí, no hay que caerle nunca la mina. Es un tema de tu pareja si responde o no responde a eso. Pero ya está”.

En referencia a su actual situación con Luciano Castro, la cantante detalló: “Hablamos el martes por última vez. Pero bien. Para mí, es muy importante saber pedir perdón y creo que él lo hizo de corazón. Entonces, está todo perdonado". (Clarín)