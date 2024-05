Marra fue a la puerta de la casa de Grabois y lo acusó de tener una mafia cooperativista

La pelea entre Juan Grabois y Ramiro Marra sumó un nuevo capítulo, tras el acalorado cruce que tuvieron días atrás en uno de los estudios de TN. Es que el legislador de La Libertad Avanza acusó al referente del movimiento social de tener montada una "mafia cooperativista" que recibe millones de pesos de subsidios del Estado.

Fue a través de un video publicado en la cuenta de X de Marra, quien se fue a grabarlo a la puerta del domicilio que figuraba en el DNI de Grabois. Según denuncia, allí también están registradas unas 28 cooperativas sociales que le responden al fundador del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE).

“Dejá de esconderte, Grabois. Te fuimos a buscar. Este es el lugar donde opera tu mafia cooperativista, te desafío a que expliques en qué se utilizaron los millones en subsidios que recibieron las 28 cooperativas que operan aquí. No importa cómo das la mano, si después terminas cagando a los pobres. Este es tu castillo, Grabois”, disparó.

El video continúa con Marra hablando desde el domicilio ubicado en el porteño barrio de Constitución. "Este domicilio, que aparece recurrentemente una investigación por irregularidades en el financiamiento de cooperativas, constituye un bien del Estado que fue ocupado ilegalmente por la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular de Grabois durante un año antes de ser cedido a dicha asociación en 2013", lanzó.

"Además de ser el domicilio legal de Juan Grabois y donde invitaba a pelear a Luis Etchevehere en medio del conflicto y la toma de tierras, es el domicilio de 28 cooperativas vinculadas al referente social y otros dirigentes”, agregó Marra.

“En esta dirección, distintas cooperativas fantasma recibieron, en subsidios del Estado, hasta 423 millones de pesos en un año en el marco del programa Potenciar Trabajo, que estaba a cargo de Emilio Pérsico durante la gestión de Alberto Fernández. Estas cooperativas no rindieron cuentas acerca de la utilización del dinero y sus expedientes no brindan ningún tipo de información acerca de su funcionamiento ni nombra a sus responsables”, completó el libertario.

Sin embargo, Grabois no dejó pasar el agravio y lo cruzó a Marra, también en X: “Soltá Marra, ya tuviste tu oportunidad y se te aflojó la manito. Nos vemos en tribunales”, lo chicaneó, en referencia al cruce en TN de la semana pasada.

Es que ambos referentes se habían sacado chispas tras un acalorado debate. "Da fuerte la mano, como un hombre. Así blandita es de garca", le tiró Grabois. "Por lo menos no le robo a los pobres. En la cara te lo digo", respondió Marra, acercando su rostro a solo centímetros del dirigente. "Yo no le robo a nadie. Te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa", devolvió el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

En distintos pasajes del debate Marra cruzó a Grabois y lo trató de "chorro", la misma acusación por la que el dirigente social le mandó a principios de este mes una carta documento.

El libertario apuntó que la agrupación de Grabois (en referencia a la UTEP) "dejó las cuentas poco claras" cuando funcionarias de ese movimiento manejaron el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), durante el gobierno de Alberto Fernández y que gastó 1.244 millones de dólares. Grabois se defendió diciendo que el libertario no tiene datos para denunciarlo: "¿Vos tenés pruebas de que yo le saque plata a la gente?". (Clarín)