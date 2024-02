Gran Hermano: la decisión de Licha luego de que Martín Ku salvara a Furia

Martín Ku dejó a todos estupefactos en Gran Hermano 2023 (Telefe). Por ser el líder de la semana, el tiktoker tuvo que salvar e hizo una jugada arriesgada: sacó a Juliana “Furia” Scaglione de la placa. La decisión no fue bien recibida por varios de sus compañeros, en especial por su amigo Lisandro “Licha” Navarro, que sigue nominado.

En una charla entre Licha y Rosina Beltrán, el asesor financiero expuso su malestar por lo que hizo su amigo y contó qué va a hacer a partir de ahora. “Ahora juego solo”, lanzó.

Si bien, Licha comentó que entiende que fue “muy inteligente” del lado de la estrategia de juego, no lo comparte. “Se va a tener que bancar que la casa lo mire como que traicionó”, lanzó. La uruguaya, sin embargo, tiene otra visión. “No lo veo como traición, sino como que no hubiera actuado así”, explicó.

Lisandro dijo que cree que fue una buena jugada, pero que su forma de desenvolverse es diferente. “No voy por ese lado, y eso se lo dejé en claro. Le dije, ‘amigo, yo te rebanco, pero yo no voy a jugar así, que vamos a seguir siendo mejores amigos, pero no vamos a jugar juntos’”, aseguró.

Muy perspicaz, la influencer uruguaya identificó qué le estaba diciendo entre líneas Lisandro. “¿Estás jugando solo ahora?”, preguntó. “Ahora no me queda otra que jugar solo”, contestó Licha. “¿Viste que sos bandido? ¿Ves que sos bandido un bandido bárbaro?”, aportó Rosina, con humor.

Después, Licha siguió analizando el juego y dio una definición sobre la forma de acercarse a Furia que tuvo en las últimas semanas, un cambio de posición radical con respecto al comienzo del programa.

“Sé que acá tengo mucha gente en la cual apoyarme. Porque me llevo bien con casi todos. Pero sí, quizás la diferencia del Chino y yo es que en el último tiempo que me acerqué a Furia, no fue por una estrategia de juego. Le quería dar una segunda oportunidad a una persona que no creo que sea mala, sino que creo que es una buena persona. Fue sentido. Me gustaría poder ser amigos. ¿Por qué no?”, se sinceró.

La movida de Martín Ku fue sacar a Furia y hacer entrar a alguien más en la placa. El mediático eligió a la standupera Virginia Demo. “La estoy empezando a conocer, la realidad es que entró más tarde y con la que menos tiempo pasé”, explicó acerca de su decisión.

De esta manera, los nominados para la gala de eliminación son: Agostina Spinelli, Federico “Manzana” Farías, Joel Ojeda, Nicolás Grosman, Sabrina Cortez, Lisandro Navarro, Emmanuel Vich y Virginia Demo. (TN)