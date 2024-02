Gran Hermano tuvo una nueva gala de nominación y tras varias semanas de silencio, Federico "Manzana" Farías decidió alzar la voz e ir contra una de las jugadoras más fuertes del reality: Juliana "Furia" Scaglione.

Al terminar la gala, Juliana agarró un cigarrillo para fumar y comenzó a criticar a sus compañeros por haberla nominado, entonces Federico le dijo: “Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”.

Pero Furia, fiel a su estilo, le respondió que eso no era cierto: “Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m... Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”.

“Mirá como quiere cámara el put... este, querés cámara soret..., te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta soret...”, siguió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Federico no se quedó callado. Sólo pudo decir "pará, no te enojes" porque la participante seguía gritando y amenazando: "Querés cámara, bolud... A vos te hace falta la cámara. Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodas porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”. (Con información de NA)