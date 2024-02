Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Los gremios docentes nacionales AMET, CEA, SADOP y UDA –adheridos a la CGT– se pronunciaron a través de una declaración conjunta en la que manifestaron que “sin Paritaria Nacional Docente no comenzarán las clases en todo el país”.

Ante la falta de convocatoria del gobierno nacional, las cuatro organizaciones sindicales (de las cinco entidades que conforman la Paritaria Docente) ratificaron su estado de alerta y movilización.

En ese marco, los sindicatos declararon: “Expresamos a la sociedad en su conjunto que no somos –ni vamos a ser– responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al respecto, las entidades resaltaron que el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, “debe cumplir inmediatamente su promesa de convocar a Paritaria Nacional Docente (herramienta de diálogo y paz social), en tiempo y forma, antes del inicio del ciclo lectivo”.

“Todas las medidas gremiales que en lo sucesivo resuelvan los cuerpos orgánicos de nuestras organizaciones sindicales, son y serán una reacción connatural a su falta de respuestas”, reafirmaron los sindicatos docentes nacionales.

En ese sentido, los gremios sostuvieron: “Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, Fonid, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente”.

También en provincia

También SUTEBA expresó su preocupación por el comienzo del ciclo lectivo 2024.

Roberto Baradel, secretario general del sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, expresó su preocupación por el comienzo del ciclo lectivo 2024.

Al momento nada parece frenar el conflicto que se avecina por las dudas sobre el pago de los Fondos de Incentivo Docente (FONID) que el gobierno de Javier Milei debería enviar a los y las maestras de todo el país.

"A los chicos que van al colegio, a los trabajadores que les recortan el salario. Hablan de la esencialidad de la educación pero en el momento de financiar hacen todo lo contrario, recortan", dijo Baradel consultado por las políticas que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza.

Desde que la Ley Ómnibus pasó a comisiones, Milei inició una "cacería" de opositores entre los que están los gobernadores de provincias. Sobre esto, Baradel expresó: "Nosotros nos reunimos con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con el secretario de Trabajo (Omar Yasín), y los dos plantearon que nos iban a convocar a paritarias y que se iba a mantener el tema del incentivo docente".

Sin pelos en la lengua, Baradel destapó la interna: "Pero ahora no están convocando a paritarias ni están enviando los fondos de incentivo docente, ni de conectividad salarial, tampoco hay fondos que van para la infraestructura escolar, de reforma nutricional para los comedores, ni programas educativos que estaban financiadas por el Estado".

Forjando un paralelismo entre el gobierno nacional y el provincial, el dirigente sindical comparó: "En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof nos convocó a paritarias a diferencia de Nación. Se hizo cargo del incentivo docente el mes que pasó pero advirtió que no podrá hacerlo los siguientes meses al igual que otras provincias". E hizo una salvedad: "Excepto Córdoba que ni siquiera lo pagó en el último mes".

El Gobierno, sin definir

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al reclamo de los gremios docentes y sostuvo que el Gobierno aún no definió si habrá paritaria nacional. Además, confirmó que no se trasferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente e indicó que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales en Educación.

“Lo que se denomina paritaria docente nacional, que todos sabemos que no es tal, que no existe, se está evaluando y no hay una definición. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

“El Gobierno va a promover que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo, independientemente de la paritaria, que es relevante, pero esa discusión la tiene que dar las provincias”, añadió el funcionario.

Y completó: “El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”.