“Paren con la agresión y la pavada": la respuesta de Piparo al gobierno de Milei por los escraches

Tras ser incluida en una lista de "traidores" que votaron en contra de algunos artículos de la Ley Ómnibus, la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, Carolina Piparo, volvió a cruzar al gobierno de Javier Milei a través de sus redes sociales. "Paren con la agresión y la pavada", disparó.

Si bien la diputada elogió no contestar a las acusaciones a través de los medios de comunicación, sí lo hizo vía redes sociales: "Paren con el relato de amigo/enemigo que ya lo vimos mil veces y no funciona".

De esta manera, Piparo se sumó a la lectura política que realizaron desde la oposición, entre ellos el senador y presidente del radicalismo Martín Lousteau, quien afirmó que el libertario tiene "la misma lógica de acumulación de poder" que la exmandataria Cristina Kirchner.

Sin hacer una alusión directa, la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuestionó la forma en la se ejerce el poder desde La Libertad Avanza: "Fuimos a elecciones para ser una fuerza distinta a eso, no para repetir errores".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El posteo de la diputada libertaria llegó en respuesta a un usuario de la red social X que le consultó sobre los motivos por los que junto al legislador de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massat votaron "en contra del Inciso H si se supone quieren el cambio" y los calificó como "traidores".

"Massot propuso modificar el inciso y votó a favor, yo acordaba con el inciso original y por eso voté en contra, ambos quedamos en la misma 'lista negra', todo muy coherente…Corresponde ordenar las cosas para ayudar al presidente", retrucó Piparo.

En tanto, otra usuaria consideró que la diputada no había respondido la inquietud y la interpeló: "Pero no respondiste!". A lo que Piparo contestó: "Porque no estábamos de acuerdo con las excepciones que proponía otro bloque".

Sin embargo, no todo fueron críticas para la excandidata a gobernadora bonaerense. "Hay gente que te apoya muchísimo. El inciso H además no había sido modificado???", posteó un tercer usuario.

"Fue modificado, nosotros apoyábamos el inciso tal cual lo envió el ejecutivo, sin excepciones…Slds", concluyó la legisladora libertaria, quien dio el debate virtual. "Buen finde para todos y fuerza Argentina 🇦🇷♥️", agregó.

Carolina Piparo fue incluida en una lista de "traidores" por la Oficina del Presidente

Luego de ser incluida en una lista de diputados que votaron en contra de algunos artículos en particular de la Ley Ómnibus, cuando en la previa supuestamente habían dado su palabra de aprobarlos, la legisladora libertaria acusó al Gobierno de tener "prácticas fascistas".

La polémica se instaló después de un mensaje que publicó en la trasnoche la Oficina del Presidente. A las 12.16, cuando la tensión por la malograda sesión en la Cámara baja no cedía, el nombre de Píparo apareció en una extensa lista de "diputados que votaron en contra del pueblo", según esa cuenta que representa a Milei.

"Destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta", señalaron en ese tuit, difundido en los primeros minutos del pasado miércoles.

Junto a Piparo aparecieron otros diputados, como Facundo Manes (UCR; ya se había expresado contra la Ley Ómnibus en la votación en general), Julio Cobos (UCR), Florencio Randazzo (Hacemos Coalición Federal) y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).

Su nombre cobró especial relevancia en una interna candente, ya que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, además de haber recorrido las calles del Conurbano bonaerense, en caravana, junto a Milei. También estuvo cerca de llegar a la Anses, pero su arribo a esa caja se frustró. (Clarín)