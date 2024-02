Los diputados acusados de "traidores" le respondieron a Milei

Los diputados nacionales señalados como "traidores", "delincuentes" y "enemigos de la Argentina" por el presidente Javier Milei y el propio Gobierno, luego de haber votado en contra de algunos artículos de la Ley Ómnibus, replicaron este miércoles las acusaciones en su contra.

Lo hicieron después de que se difundiera en las redes sociales oficiales de la Oficina del Presidente de la Nación un listado con los nombres de cada uno de los legisladores que votaron "a favor del pueblo" y "en contra del pueblo".

La Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que pide "terminar la incitación a la violencia contra el que piensa distinto".

"Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que piensan diferente", indicó el partido político en el texto difundido a través de redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza) dijo que el listado es "una muestra de desagradecimiento total" y una "constante que utiliza el Presidente de descalificar permanentemente a toda la dirigencia política".

“Se tendría que medir un poco con todas las cosas que nos están diciendo, por todo el esfuerzo que hemos hecho por tratar de ayudarlo”, dijo en declaraciones a Canal 7 de Mendoza.

El radical Martín Tetaz, en diálogo con radio La Red, sostuvo: “Da la sensación de que el Gobierno nunca quiso que saliera la ley. Uno lo vio durante toda la discusión, con el Gobierno tratando de romper todo y los bloques constructivistas tratando de aportar”.

“La ley se murió por completo. Hubo un montón de gente que construyó el consenso para aprobar el dictamen en comisión y para conseguir la votación en general a favor que empezó a aparecer en listas negras desde cuentas oficiales del Gobierno ayer a la noche. Una cosa insólita, hay que ir hasta la Venezuela de Chávez para encontrar una cosa así. Esa es la Venezuela de Cháves, la idea de que hay un pueblo y un antipueblo”, lamentó.

"Hay que ir hasta la Venezuela de Chávez para encontrar algo así", dijo Martín Tetaz.

“No me preocupa por mí estar en esta lista, me preocupo porque esa lista la confecciona un gobierno que expresa un modelo no democrático. La ley no tiene chance, venía muy mal desde el inicio”, expresó en declaraciones a La Red, por su lado, Margarita Stolbizer (GEN).

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, aseguró que el Gobierno nacional busca "crear un nuevo enemigo interno a través de un relato para concentrar poder" y lamentó que traten "de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes".

"Con los 'escraches' y 'aprietes' a través de las redes sociales, ponen a la luz el verdadero objetivo, crear un nuevo relato. No buscan consensos, buscan instalar un nuevo relato. Para algunos el enemigo eran los medios, hoy es 'la casta'. La búsqueda de un enemigo interno es la más antigua de las prácticas para concentrar poder. Argentina no necesita esto, no necesita violencia institucional, necesita generar consensos para que las voces de todos los argentinos estén representadas", dijo el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal en su cuenta personal de X.

“Señor Presidente, nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su gobierno. El listado que difunde, con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea, es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar”, afirmó Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.

“Este traspié parlamentario es exclusiva responsabilidad de su impericia, falta de diálogo y nula vocación por construir consensos. Se perdió la oportunidad de sancionar una ley que tenía puntos muy valiosos para la Argentina y que nosotros acompañamos desde el primer momento a pesar de nuestras críticas como oposición responsable y democrática”, completó.

En tanto, para la diputada Paula Oliveto Lago, Milei “se pasó de mambo con los superpoderes”. “Siempre supe que no quiere que salga la ley; no quiere soluciones, quiere culpables”, sostuvo a El Destape. Y amplió: “¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer. Estos escraches de Milei que hacen que después nos agredan confirman que no hay que darle superpoderes”.

La integrante del Bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota señaló: “Me preocupa profundamente el tweet del presidente nombrando a los diputados que lo apoyaron y a quienes considera que lo traicionaron”. “Los gobernadores quisieron dialogar, pero no había interlocutores válidos. Esto era casi refundar la Argentina y sus consensos, era irracional votarla mezclando todos los temas”, completó en una entrevista con radio Futurock.

Carolina Píparo, de candidata libertaria a "traidora".

También se pronunció Carolina Píparo, que integra ese listado de diputados “traidores” pese a que fue candidata de La Libertad Avanza para la gobernación de Buenos Aires e hizo campaña junto a Milei en las últimas elecciones.

“El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a un inciso, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos). Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos”, replicó en las redes sociales.

Y amplió: “Le deseamos templanza al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo”.

Las reacciones de los diputados se dieron a raíz de que desde el oficialismo -y la propia cuenta de X del Presidente- se los incluyera en un listado de los legisladores que "votaron en contra del pueblo".

"Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca... Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina", publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde ayer una visita oficial. (Con información de Télam e Infobae)