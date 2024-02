Milei calificó de "delincuentes" a los diputados que votaron en contra de la Ley Ómnibus

En plena gira internacional, el presidente Javier Milei habló sobre lo acontecido ayer en la Cámara de Diputados, luego de que se votara la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus, y mencionó cómo llegó a tomar la decisión de "levantar el proyecto" desde Israel. En ese marco, calificó a los diputados opositores como "delincuentes".

Luego de una reunión con empresarios que tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén, y después de que el Gobierno publicara en redes sociales una lista con los nombres de los legisladores "traidores", Milei hizo eco del análisis político sobre el proceso legislativo.

“En la sesión de la cámara de diputados, la casta política, como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor y que no están dispuestos a ceder privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener los mecanismos por los cuales le roban a los argentinos y, en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto”, mencionó en una conferencia de prensa.

Y agregó: “El motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98 %, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque”.

“Los que votan en contra de estas reformas se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda a los pobres, por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos, es como el rey Midas, pero al revés: el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro, todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza”, dijo el jefe de Estado.

Luego, Milei se refirió a la actual situación social y económica de la Argentina. “Se ha dicho que tenemos el país más rico del mundo y tenemos cerca del sesenta por ciento de pobres y dos de cada tres chicos encuentran en situación de pobreza. Es una situación verdaderamente muy complicada”, sostuvo el Presidente.

“Argentina verdaderamente estaba camino hacia una hiperinflación y en función de esto decidimos implementar una iniciativa de ajuste ortodoxo duro. El programa de estabilización, como todos, tiene tres partes, la fiscal, que consta de un déficit cero, lo llamamos motosierra y licuadora, por la cantidad de recorte. Y la realidad es que tenemos un problema de manta corta: no hay para todos”, añadió.

Tras la vuelta del proyecto a foja cero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el Gobierno se debate si continuar o no con el tratamiento de la ley. “El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto”, sostuvo en una entrevista con Radio Rivadavia.

“El gobierno está tranquilo, gobernando con los elementos que tiene actualmente y con resultados macroeconómicos razonables, de manera que vamos a conversar cuál es la posibilidad de seguir tratando los temas que incluía la ley y que eran importantes para el país”, agregó.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que “la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”. (NA e Infobae)