F1: Sainz se quedó con la Pole y desató la fiesta "Tifosi" en Monza

Confirmando el buen potencial evidenciado desde los ensayos, el español Carlos Sainz le dio una enorme alegría a Ferrari en el mítico circuito de Monza, tras dominar la jornada sabatina del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Con una vuelta magistral al final de la sesión clasificatoria decisiva, el madrileño se quedó con la Pole Position, cuarta de su historial y primera para la casa de Maranello en 2023, un año en el que no se cumplieron las expectativas competitivas.

En un claro mano a mano con el bicampeón Max Verstappen (Red Bull), Sainz se despachó con 1m 20s 294 para recorrer los 5,793 metros de extensión y ganó la pulseada al neerlandés por apenas e increíbles 013 milésimas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Muchos soñaron con el 1-2 de la escuadra italiana, dado que el monegasco Charles Leclerc, con la segunda Ferrari, merodeó en los primeros planos promediando la tanda, aunque finalmente quedó 3º a 067/1000 de su coequiper.

“No puedo estar más contento, después de un fin de semana perfecto hasta ahora. Hubo que tomar riesgos y darlo todo, me he divertido y salió una gran vuelta. Ahora toca intentar mañana. Me gusta ser optimista y que las cosas pueden seguir dándose bien aquí, aunque viene siendo un año duro", explicó el español.

George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) y Fernando Alonso (Aston Martin), completaron los diez mejores tiempos.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Liam Lawson (AlphaTauri), Nico Hulkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin), cerraron las posiciones.

La competencia de mañana, en la que Verstappen buscará el récord de 10 victorias consecutivas en una misma temporada, se pondrá en marcha a las 10, con televisación de Fox Sports.