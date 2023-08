Manchafico, el que siempre está: "Si ganamos será un gran envión anímico; así que vamos por todo"

"Venimos de una gran seguidilla y cosechando buenos resultados, estamos contentos por eso. Sabemos que queda el partido más importante para nosotros pero llegamos de la mejor manera".

El defensor de Villa Mitre, Víctor Manchafico, resume los días que vivió en las últimas semanas el tricolor.

Además de los partidos disputados por el Federal A, la villa también vio acción por Copa Argentina (eliminó por penales a Godoy Cruz). En una seguidilla que culminará hoy con el sexto encuentro en tres semanas: nada menos que con el clásico ante Olimpo en el Carminatti.

En ese lapso, en el torneo regional Villa Mitre cosechó 3 victorias y un empate, lo que lo mantienen como escolta a dos puntos del aurinegro.

"Cuando ganás, todo es más fácil y todo te cuesta menos. Todo es mucho más llevadero, por ahí a los pibes que nos les toca jugar entrenan con otro ánimo y a los que nos toca recuperar, porque estamos jugando, también lo hacemos con otro ánimo. Si tenes que corregir cosas lo haces mejor, nosotros sabemos que tenemos que seguir corrigiendo cosas para llegar a lo que nosotros queremos. Pero cuando ganas es todo mucho más simple, es todo más sencillo, más que nada la cabeza del jugador es la que está bien", explica Mancha.

-¿Siempre hay algo para corregir?

-Sí, obviamente. Sabemos que todavía hay cosas que no nos salen, que las queremos ir mejorando, ir limando detalles para lo que se viene. La segunda parte del año es la más difícil y tratamos siempre de mejorar. Obviamente que cuando ganas, lo ves y lo entrenas de otra manera y se hace más sencillo. Sabemos que estamos pasando por un buen momento, esperemos que esto siga y tratar de aprovecharlo.

El de hoy será el 11° clásico que disputará Manchafico con la camiseta tricolor, siendo el único jugador de ambos equipos en haber estado en todos los duelos desde que ambos clubes se reencontraron a nivel regional.

Es más, sólo dejó la cancha una vez en esas diez ocasiones, tras lesionarse en el inicio del partido que ganó Villa Mitre por 2 a 0 en El Fortín, en febrero de 2020.

¡Y hasta atajó en un clásico! Cuando en el último duelo jugado en Colón y Ángel Brunel vio la roja Daniel Moyano, Mancha se calzó el buzo y los guantes para ir al arco en los minutos finales.

El otro de los protagonistas que también estuvo en estos 10 clásicos es el DT de Villa Mitre, Carlos Mungo.

Por el banco aurinegro, en tanto, pasaron 5 entrenadores: Sergio Lippi, Leandro Iribarren, Alejandro Abaurre, Carlos Mayor y Arnaldo Sialle.

"Mantenerse vigente en esta categoría siempre es importante y lindo, espero ahora poder ganar. Nunca gané en los 90 minutos en cancha de Olimpo. Siempre empatamos o me tocó perder y la vez que ganamos fue por penales (NdR: en las semifinales de la pasada temporada). Espero que esta vez podamos ganar, por todo lo que significa. Ganar en su cancha, agarrar la punta, tiene un plus obviamente", reconoce Víctor.

Manchafico acumula 125 partidos en Villa Mitre, tras su debut el 9 de septiembre de 2018 en el triunfo ante Cipolletti por 1 a 0.

De esos 125, 116 fueron en el Federal y los otros 9 por Copa Argentina.

Sin contar las definiciones por penales, Mancha tiene un gol solo con la casaca tricolor y se lo marcó a Santamarina, en el empate 1 a 1, por la fecha 21 del actual certamen.

-¿Ya te sentís un referente del club?

-Trato de aportar lo mío, ya llevo cinco años en el club. Trato de dar lo mejor de mí, en lo futbolístico y en la parte humana, en el vestuario, en guiar a los chicos, en hacerles saber lo que es el club, lo importante que es Villa Mitre. Me siento grande obviamente, porque tengo 37 años, pero no sé si referente o no. Trato de aportar lo mío

-¿Qué encontraste en el club para quedarte tanto tiempo?

-Un club ordenado por donde lo mires, con las cosas claras y que crece año a año. Si te pones a mirar, en infraestructura creció muchísimo y en lo deportivo siempre aspira a más. Hemos jugado dos finales y no alcanza. El club quiere ascender, nosotros queremos ascender y sabemos que el club está para ascender. Eso es lo que año tras año me motiva a seguir. Cada vez que termina la temporada tengo una o dos propuestas, pero siempre elijo a Villa Mitre porque sé lo que quiere, sé la seriedad que tiene el club y yo pienso igual que ellos y tengo la misma ilusión que ellos de ascender.

-¿Sentís que sos parte del club en el día a día?

-Sí, ya me siento muy identificado con el club. Es el club donde más cómodo me sentí, donde mejor la pasé dentro y fuera de la cancha. La gente me hace sentir su cariño, siempre armamos buenos grupos y a la hora de decidir si me quedo o me voy eso pesa mucho. Y siempre elijo quedarme en Villa Mitre. Seguramente voy a terminar mi carrera acá sino pasa nada raro. A esta edad busco más la tranquilidad que otra cosa, seguramente ya me voy a quedar acá.

Además de todo lo que significa un clásico, el de esta tarde tendrá un condimento especial ya que estará en juego la cima de la Zona A porque a Olimpo (45) y Villa Mitre (43) sólo los separan dos puntos.

"Sabemos que es uno de los partidos más difíciles, porque nos disputamos la punta con ellos. Sabemos que si ganamos, anímicamente nos va a servir muchísimo. Y más nos va a servir para quedarnos con el uno y ya en la última parte del torneo tratar de cuidarlo. Pero sabemos que no va a ser fácil, sabemos que va a ser el partido más difícil que tenemos. Junto con Olimpo somos hoy los dos equipos más fuerte de la zona, va a ser un partido muy difícil", insistió Mancha.

-¿Le da un plus que esté la cima en juego y más que sea con Olimpo?

-Sí, obviamente. Más allá de que todos los clásicos son muy importantes, para nosotros, para la gente y para el club, obviamente que llegar a esta instancia disputándonos la punta del torneo los dos, es un plus aparte. En lo anímico va a jugar mucho. Nosotros sabemos que si ganamos vamos a terminar de completar la confianza que estamos teniendo y si perdemos obviamente que no va a ser lindo, pero vamos a seguir de pie porque falta mucho. Pero bueno, obviamente que se juegan más de tres puntos.

Por si eso fuera poco, hoy también se enfrentarán el equipo más goleador de la zona y segundo a nivel país (Olimpo, con 37) y la defensa a la que menos le marcaron teniendo en cuenta los 36 equipos que componen el torneo (Villa Mitre, con 8).

-¿Qué partido imaginás?

-Será cerrado, como todos los clásicos, con poca diferencia de goles. Ellos vienen bien y nosotros también, imagino un partido cerrado. Nosotros iremos con las mejores expectativas a tratar de ganarlo. Sabemos que si ganamos nos vamos a quedar con la punta, vamos a tener un golpe anímico más que importante, así que vamos por todo.

Esta tarde el clásico se robará todas las miradas y, al igual que las últimas 10 veces, ahí estará Manchafico.