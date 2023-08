Mauricio Macri se mostró junto a su primo Jorge y reiteró su respaldo en CABA

El expresidente Mauricio Macri se mostró junto a su primo y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y reiteró sus apoyos en la interna de Juntos por el Cambio que protagonizará el exintendente de Vicente López contra el senador radical Martín Lousteau.

"Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora", expresó el fundador del PRO.

Ambos dirigentes recorrieron este viernes el barrio de Belgrano, donde dialogaron con vecinos y comerciantes de la zona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires", expresó el exmandatario.

En las últimas horas, Mauricio Macri se mostró molesto con la decisión que tomó la diputada María Eugenia Vidal al respaldar la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta que se medirá en las PASO con Patricia Bullrich por la representación de Juntos por el Cambio.

Mirá también: Macri cuestionó el apoyo de Vidal a Rodríguez Larreta y después debió aclararlo

De lleno en la campaña porteña, remarcó: "Como me gusta a mí siempre repetir: ‘si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más".

"Así que estoy seguro que bajo su conducción, la Ciudad va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también", completó junto a su primo.

A su parte, Jorge Macri destacó el afecto de la gente hacia el expresidente, y asumió el compromiso de suceder a Rodríguez Larreta en la administración porteña.

"Ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto", subrayó.

"Quiero devolver a esta Ciudad todo lo que esta Ciudad me dio, mis hijos, mi actual mujer, la posibilidad de haberme educado.Tengo ganas de que me den esa chance los porteños", sostuvo el exintendente de Vicente López. (NA)