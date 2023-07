Callejero Fino habló sobre las críticas que recibió

Tras el show que tuvo el fin de semana pasado Callejero Fino en Villa Crespo, se viralizó un video de la canción "Yo le doy perreo", en la que se lo veía bailar al ritmo de la murga.

El detalle que llamó la atención fueron los comentarios en los que criticaron su cuerpo.

En ese sentido, el cantante sostuvo: "Yo si quiero puedo bajar de peso, la envidia no se va nunca".

En Crossover, el artista explicó que cuando recibe este tipo de mensajes se ríe porque "¿qué le vas a decir a alguien que no entiende del tema? El que no lo sufre obviamente se va a burlar del otro".

Bajo el mismo marco, contó: "A mí, en lo personal, lo que digan de mí me da risa, pero hay gente a la que le rompes el corazón solamente por el hecho de decirle flaco, flaca, gordo o gorda".

Al mismo tiempo, agregó: "Yo veo que me ponen que estoy gordo y me comparan con otra persona, yo me cago de la risa, yo bajar de peso puedo. Lo veo de ese lado, yo bajar de peso si quiero, puedo; después el hateo y lo que es la envidia y todo eso no se te va nunca".

De esa manera, Callejero remarcó que "hay gente que intenta ser mala a través de algún comentario y me parece una mierda porque a mí en lo personal no me molesta, aunque obviamente que si me quieren dejar de hacer bullying bien ahí".

Finalmente, decidió enviarles un mensaje a aquellas personas que lo criticaron: "Para los que comentan boludeces, hagan plata, después lo hablamos, corta. Yo lo veo por ese lado, a mí hablame de negocios y de cosas que a mí me puedan servir, después boludeces no, yo ya estoy re grande", dijo. (Filo News)