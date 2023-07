Super Mario Bros: La Película se convirtió en un éxito rotundo, consiguiendo más de USD $1.300 millones de entradas y convirtiéndose en la cinta más taquillera de 2023 hasta el momento y en la cinta inspirada en un videojuego que más recaudó en toda la historia. La canción “Peaches”, interpretada por el villano Bowser, quien canta mostrándose completamente enamorado de la princesa Peach, fue parte del gran impacto que tuvo la cinta en el público general, por fuera de los fanáticos de los videojuegos.

La canción se volvió viral en todas las redes y probablemente todos los espectadores salieron de las salas de cine tarareando esta pegajosa pieza. Es probable que “Peaches”esté presente en la categoría de Mejor Canción Original en la siguiente entrega de los premios Oscar y esto se debe en gran medida a Jack Black, quien le dio voz a Bowser y fue clave para la creación de la pieza.

Black se unió al editor Eric Osmond, al ingeniero John Spiker y los codirectores Aaron Horvath y Michael Jelenic para darle vida a “Peaches”, mientras que el compositor de Super Mario Bros: La Película, Brian Tyler, miró desde un lugar privilegiado el proceso de creación. En una entrevista para el medio SyFy, Tyler confesó que Peaches fue improvisada en su mayoría por el actor de cintas como Escuela de Rock y Amor Ciego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Eso fue más o menos Jack. Es tan bueno en esas cosas (...) Para hacer el piano y todas esas cosas, es él siendo capaz de hacer un riff y casi cuanto menos piensa en ello, más divertido es. El hecho de que (repita la palabra ‘Peaches’) es gracioso porque es casi como si Bowser no pudiera pensar en ninguna letra. Así que se limita a repetir su nombre. Es absurdo. Y además es un cantante increíble. Así que, sí, déjale eso a Jack, hombre”.

La música de “Peaches”fue escrita en tan sólo una noche antes de ser enviada a Jack Black, quien en una entrevista reciente confesó que no estaba muy seguro de cantar en la película. Esto debido a que el actor siempre ha tratado de poner una línea entre su faceta actoral y su faceta como músico, la cual comenzó de manera oficial en 2006 con el estreno de la cinta Tenacious D: La Púa del Destino y de la que se desprendió la dupla musical de Jack Black y Kyle Gass conocida como Tenacious D. Desde entonces, la agrupación ha lanzado cuatro álbumes de estudio y brindado varias giras alrededor del mundo.

A pesar de su negativa inicial, Jack Black terminó enamorándose del ritmo tan pegajoso de la canción, y antes de darse cuenta, ya estaba cantando “Peaches”en la piel de Bowser.

“Yo estaba como, ‘Ooh, no sé’. Soy muy protector con mi carrera como cantante con mi banda, Tenacious D. Intento no hacer demasiados crossovers en los que mis personajes canten a menos que... eso es lo que nos proponemos hacer. ¿Vamos a hacer un musical? Si es así, quiero escuchar la música antes de aceptar hacerlo. Así que dije: ‘Déjame escuchar lo que tienes’. Enviaron esta pequeña canción, y no pude negar que era divertida. Yo estaba como, ‘Lo entiendo. Ya veo por qué quieres que Bowser haga esto, haciendo cosquillas a los marfiles y cantando una canción de amor a “Peaches”’. Era innegable”.

Brian Tyler confesó ser un gran fanático de Tenacious D, y durante la entrevista, se le preguntó si Black también se dedicaba a improvisar en su proyecto musical con Kyle Gass.

“También soy un gran fan de Tenacious D. Puedo cantar todas sus canciones. Hablaba con él sobre la canción y le decía: ‘¿Se te ocurren esas cosas, las letras y todo lo demás, sobre la marcha? Me pregunto si es así como se hacen los sketches de Tenacious D’. Eso es lo que hace”. (Infobae)