Un numeroso grupo de padres autoconvocados de cerca de 22 escuelas públicas de Bahía y la zona se presentó esta mañana en el Consejo Escolar para solicitar la "intervención urgente" de las autoridades por los reiterados paros de los trabajadores auxiliares que se registraron en los últimos días.

El objetivo de la movilización era entregar formalmente un petitorio para "proponer una solución intermedia en el choque de intereses políticos y económicos en juego, donde los únicos afectados siempre son los alumnos y alumnas de los diferentes niveles de educación pública", según se lee en el escrito.

"Mis hijos preguntan '¿hoy hay clase?' como una novedad", contó Lorena Gioiosa Farina, una madre que se encontraba en la movilización. "Lo único que queremos es que los chicos puedan ir a la escuela normalmente y no que sea una novedad el poder ir a la escuela", manifestó la mujer cuyos hijos asisten a la Escuela Media N° 13 (ex Colegio Nacional) y a la Escuela N° 75.

"La idea es buscar alguna alternativa desde los padres por cada vez que hay alguna medida gremial de ATE que impide que los chicos estén en las aulas", dijo, por su parte, Florencia Arnaudo, madre dos niñas que asisten a la Escuela N° 29 y el Jardín N° 926.

Según comentaron las madres que dialogaron con La Nueva., pese a que se venía hablando del tema hace varios meses en cada una de las escuelas por separado, el grupo de padres autoconvocados se formó a partir del paro que el martes hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con motivo del Día del Trabajador Estatal.

Con el caso de la Escuela N° 39 como antecedente, donde la semana pasada los padres de los alumnos se organizaron para limpiar el establecimiento con la intención de que sus hijos no pierdan clases a raíz de la huelga de la organización, es que hoy buscaban acordar soluciones alternativas para los días en que no hay clases por esta razón.

“Si quieren hacer huelga que la hagan, pero que nos dejen darles clases a los chicos de alguna otra manera, entrar a limpiar o contratar una empresa para suplantar lo que ellos no están haciendo”, dijo Sonia, una madre de la Escuela N° 39.

"Empatizamos con los reclamos de ATE, no estamos en contra, simplemente lo que queremos es garantizar el derecho a la educación de nuestros niños", ratificó Florencia.

Karina, otra de las madres presentes, contó que en la Escuela N° 5 "llevamos 17 días sin clases" y que su hijo "ya lo tiene muy internalizado. Todos los días se levanta y me pregunta si hay paro".

La mujer, que también es docente, manifestó que ya han buscado alternativas en la institución, pero no han tenido respuestas. "Hemos planteado entrar nosotros a limpiar la escuela pero no nos permiten. Estamos acá pacíficamente, no queremos cortar la calle y queremos solucionarlo de una forma pacífica. Si nos propusieran marchar todos juntos o hacer una clase pública, no tenemos inconveniente. Pero acá siempre es un paro, por el motivo que sea. Capaz uno podría pensar que alguno está más justificado que otro, pero no deja de ser un paro y los únicos perjudicados son los chicos", sostuvo.

Minutos antes de las 11 los padres fueron recibidos por las autoridades del Consejo Escolar, hicieron entrega del petitorio y dialogaron con la presidenta de la entidad, Lorena Mishevitch.

Noticia en desarrollo