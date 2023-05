Una familia de Bahía necesitó 222 mil pesos en abril para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT) aumentó en abril un 9,5 % y una familia tipo necesitó ganar 222 mil pesos para no ser pobre en Bahía Blanca, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) que se dio a conocer hoy.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, se ubicó en 102 mil pesos, exhibiendo un aumento del 10 % respecto del mes anterior.

Una familia tipo 2, compuesta por un padre, una madre y dos hijos en edad escolar, necesitó en concreto $ 222.648 para no ubicarse bajo la línea de pobreza y $ 102.132 para no ser indigente, de acuerdo con el estudio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La CBT presenta una variación acumulada de 34 % en lo que va de 2023 y de 109,4 % interanual, mientras que la CBA se incrementó un 37,4 % en el año y 114,2 % respecto del mismo período en 2022.

El CREEBBA destaca que la variación de la canasta total fue mayor en abril respecto del mes anterior y, además, se ubicó en un nivel superior respecto del Índice de Precios al Consumidor.

Según detalla el informe, el aumento en la canasta alimentaria de abril se explica principalmente por alzas del 31,3 % en carne de ave fresca; 17,3 % en verduras, tubérculos y legumbres frescas; 16 % en huevos y 15,5 % en aceite mezcla. Además se observan incrementos en quesos duros (10,9 %), arroz (10,3 %), yerba mate (10,1 %), leche fresca (9,9 %), cerveza (9,6 %) y yogurt y postres lácteos (8,9 %).

Respecto los bienes no alimentarios, se registraron aumentos del 34 % en electricidad; 16,5 % en calzado para mujer; 12,6 % en ropa exterior para mujer; 11,9 % en ropa exterior para hombre; 10,5 % en telefonía, internet y comunicaciones; 9,7 % en ropa interior para hombre y 9,4 % en electrodomésticos.

Por último, el informe precisa las líneas de pobreza e indigencia para los demás tipos de familias contemplados en las mediciones.

Para una familia tipo 1, integrada por un padre, madre y tres hijos, la canasta total se ubicó en $ 255.073 y la canasta alimentaria en $ 117.006.

Una pareja de adultos mayores (familia tipo 3) necesitó en abril $ 101.597 para no ser pobre y $ 46.604 para no ser indigente, mientras que, una pareja de adultos jóvenes (familia tipo 4) necesitó $ 128.257 para pasar la línea de pobreza y $ 58.833 para no caer en la indigencia.