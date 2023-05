Un vecino que este fin de semana volvió a ser blanco de delincuentes en el barrio San Carlos consideró que la zona "parece estar liberada" y aseguró que ya hay varios que están armados para hacer justicia por mano propia.

"Estamos podridos de la inacción", advirtió, en declaraciones a LU2.

Se trata del docente Gerardo Arias, a quien le causaron perjuicios por 1,5 millones de pesos, según las primeras estimaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Fue el sábado a la madrugada, cuando me ausenté para trabajar. No tengo todos los días el mismo horario. Al regresar, al mediodía, encontré la reja del quincho arrancada, por esa ventana me llevaron un montón de elementos y lo mismo en el inmueble, donde también forzaron una ventana. Se llevaron de todo, material didáctico y material deportivo (para las clases)", declaró el profesor de educación física.

Arias, quien vive en la zona de Payró y Pronsato, dijo que esta situación no solo se da en su barrio sino también en los adyacentes, como Villa Belgrano y Paihuén, entre otros.

"También se llevan cosas al menudeo, como una carretilla, una reposera, herramientas...", explicó.

"Ayer estaba muy mal, tuve que empezar a buscar albañiles, herreros. Los vecinos estamos hartos, no sé qué calificativo poner, en estas condiciones no se puede vivir, son tres o cuatro apellidos que están dando vueltas en el barrio", amplió.

En la mañana de hoy los vecinos tendrán una reunión con autoridades policiales en la comisaría Séptima, a cargo de la jurisdicción.

"Ya estuvimos hace 3 meses, pero no tenemos respuestas. Ahora tenemos otros elementos, que uno aprieta un gatillo y sale una bala también. Estamos todos armados, la mayoría, y vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a hacer justicia por mano propia. No estamos alentando a eso, pero no podemos trabajar para los que delinquen", sostuvo.

Sobre los sospechosos de los delitos, Arias dijo que "son conocidos" no solo por los vecinos sino también por la Policía y la Justicia.

"Tienen varias entradas y salidas porque muchas veces son hurtos, supuestamente no los pueden detener por mucho tiempo, y siguen haciendo de las suyas. Y el resto de la comunidad estamos presos", remarcó.

El asalto al forraje

Arias fue víctima de un robo hace algunos meses y también recordó el violento asalto que sufrió días atrás el comerciante Daniel Cabanillas (77), dueño de una forrajería del sector (José Hernández al 800).

"Ese caso pudo tener mayores consecuencias. Lo golpearon sin necesidad para sacarle el dinero", dijo.

El vecino volvió al punto medular de su declaración y responsabilizó al "poder político".

"La Policía dice que no tiene patrulleros, combustible, que tienen que cuidar a los detenidos en la comisaría, en el hospital...¿Y a nosotros quién nos cuida?", cerró.