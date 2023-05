"No me dejaron nada", dijo un comerciante golpeado por ladrones

Tres delincuentes golpearon salvajemente a un comerciante de 77 años y le robaron dinero de la recaudación de su forrajería ubicada en José Hernández al 800.

El hecho se produjo ayer, alrededor de las 15:30, poco después de que Daniel Cabanillas abriera las puertas de su local.

"Estaba trabajando con los papeles, cuando entran y uno me dice que estaba buscando una planta. Cuando me acerco me agarraron, me arrastraron hasta la oficina y me tiraron todo abajo. Me sacaron toda la plata, no me dejaron nada", comentó el hombre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Indicó que los ladrones eran jóvenes, de entre 25 y 30 años, y tenían el rostro descubierto,

"No los pude ver mucho, porque enseguida me agarraron y me golpearon. Me taparon la boca para no hablara ni gritara".

Cabanillas agregó que los sujetos permanecieron "10 o 15 minutos" en el local y que no los había visto con anterioridad.

"Les dije el lugar en el que estaba la plata para que se vayan rápido. Menos mal que a la mañana había ido a pagar unos impuestos, porque sino, encima que las ventas bajaron, me hubieran sacado ese dinero también".

Mencionó que desde 1981 se encuentra en el lugar y es el primer robo que sufre en el negocio.

"Nunca me había pasado nada acá. Tengo un terreno que da a la calle Indio y por ahí sí entraron varias veces y me robaron herramientas".

Pese a los dolores y la huella de los golpes en su rostro, el hombre volvió a trabajar para seguir adelante.

"Lógicamente que uno tiene miedo", finalizó.