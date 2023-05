La curiosidad pudo más, me sumé al experimento y comparto el resultado. La consiga es “ansiedad y adolescencia” y el resultado es:

“Los problemas de ansiedad son bastante comunes en la adolescencia, ya que es una época de muchos cambios, presiones y desafíos. Aquí hay algunos problemas de ansiedad comunes en adolescentes:

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): es un trastorno de ansiedad crónico que se caracteriza por preocupaciones y miedos excesivos y persistentes sobre una variedad de cosas. Los adolescentes con TAG pueden preocuparse por cosas como el desempeño escolar, las relaciones, la imagen corporal, etc.

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): El TOC es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por pensamientos obsesivos y recurrentes y/o comportamientos compulsivos repetitivos. Por ejemplo, un adolescente puede tener pensamientos obsesivos sobre la limpieza y lavarse las manos repetidamente como comportamiento compulsivo.

Trastorno de ansiedad social (TAS): El TAS es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por miedo o ansiedad intensa en situaciones sociales o de rendimiento, como hablar en público o conocer gente nueva.

Trastorno de pánico: El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad en el que un adolescente puede experimentar ataques de pánico, que son episodios repentinos de miedo intenso acompañados de síntomas físicos como sudoración, palpitaciones del corazón y dificultad para respirar.

Es importante tener en cuenta que la ansiedad es una emoción normal y necesaria para la supervivencia, pero si los síntomas de ansiedad interfieren con la vida diaria del adolescente, es importante buscar ayuda de un profesional de la salud mental.”

Lo que terminás de leer no fue producto de mi trabajo, sino que apelé a ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial. Tales conceptos que se convirtieron en tendencia en los últimos meses y generan grandes debates.

¿Transformación o amenaza?

Expertos señalan que Chat GPT y la Inteligencia Artificial relacionada podrían amenazar algunos trabajos. Las opiniones se dividen, algunos temen que ciertos puestos de trabajo se extingan mientras que otros hablan de transformación.

Un estudio de la Universidad de Oxford en 2013 reveló que el 47% de los empleos se eliminarán, ya pasaron 10 años y de hecho muchos ya se hacen notar. Los puestos más vulnerables son: creación de contenido, redacción técnica, publicidad, diseñadores gráficos, periodismo, programadores informáticos, ingenieros de software, analistas de datos, asesoramiento legal, analistas de mercados, financieros, comercios y atención al cliente, reclutamiento y selección de personal, contadores.

Profesiones o tareas atravesados por factores subjetivos y humanos permanecerán. Si bien hay conciertos en el cual un holograma canta, no todas las manifestaciones artísticas serán reemplazadas por un robot.

La educación desde los 45 días y hasta la adolescencia si bien deberá aggiornarse, permanecerá. El deporte seguirá vivo, más allá de que Messi parece una máquina, es humano.

Aquellas actividades que requieren interpretación de datos como puede ser la tarea de un juez también persistirá. Por más sofisticada que se la IA no puede reemplazar a los expertos en salud mental y el político ganará esta batalla frente al robot y no perderá su empleo.

No tenemos certezas, solo sé que el juicio crítico y el análisis no será reemplazado, por lo pronto me comprometo a seguir generando el contenido, la pasión que deposito no es producto de ChatGPT, quien sin dudas también arroja errores.