Sin misericordia, nada vale

Cuando uno decide abocarse a un tema grave, delicado, muy sensible, como el doloroso comentario que las periodistas Viviana Canosa y Laura de Marco hicieron respecto de una dolencia como es la anorexia nerviosa que padecería Florencia Kirchner, debo anticipar que no me es fácil.

Fundamentalmente porque allá lejos y hace mucho tiempo lo viví con un ser muy querido y cercano.Que se recuperó gracias al único tratamiento originado en la Argentina -Aluba- , que después fue llevado a Estados Unidos, donde esa patología hacía estragos.

Falso de toda falsedad es que se trate de una patología que provenga de una conducta abandónica de su madre. Jamás hubo abandono de lactancia natural para con ella, y gracias a Dios, a la creadora del método en CABA, al fallecido Dr. Wladimir Escalier Jaimes y al cuidado amoroso que le brindamos, se recuperó tras largos años de tratamiento. Mucho amor y misericordia pusimos junto al esfuerzo y persistencia de ella y de los médicos para que saliera a flote. Años después, culminó su brillante carrera de abogada, con doctorados en Francia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No todo puede ser materia de aparente libertad de prensa. Hay límites para que esa termine siendo una excusa y no una justificación para pasar la aduana del derecho a la intimidad que aquí se ha conculcado. La publicación descarada con la aviesa intención de obtener un punto más de audiencia, de fotografías de un cuerpo escuálido, con sus miembros piel y huesos, es imperdonable. Mi mera opinión podría no ser apta. Pero se ha expedido al respecto el dictamen de la Asociación Argentina de Salud Mental: “En el programa televisivo la periodista se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada”, realizando por TV un diagnostico en forma ilegal, afirmando que Florencia Kirchner padece una anorexia nerviosa galopante, y además describió con conceptos falsos la supuesta causa, aseverando que la misma es “la falta de madre”.

Como deshonesta arma cargada de odio, me recuerda a las pintadas que el gorilaje hacía cuando Evita estaba postrada por cáncer que aparecían en distintas paredes de Buenos Aires: “Viva el cáncer”.No me une para con la vicepresidente Cristina Fernández ni para con su hija Florencia vínculo político alguno como no sea el que he publicado en este diario, con severas críticas en especial por la injusta insolencia que la llevó a negarle a Isabel Perón el mérito de haber sido la primera presidente mujer en todo el mundo.

Las vueltas de la vida: Isabel Perón tenía como ministro de defensa al yerno doctor De la Dehesa, yerno del Gral Lonardi. Hoy, el abogado de Florencia Kirchner se basa en el derecho a la intimidad (Art. 1.071 bis del Código Civil) transgredido por las mencionadas periodistas, incorporado al código por iniciativa de María Estela Martínez de Perón por las leyes 20.889 de fines de 1974 y 21.173 de octubre de 1975, cuyo texto dice: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez”. Cosas que pasan.