No llegan los alcoholímetros, una buena para Monte y la trastienda de un remate

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Buen día, José Luis, ¿cómo va todo? ¿Enderezan el barco? Me parece que está haciendo agua por todos lados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Se ve que estás dulce, Juan. Igual te recomiendo que pongas atención a la Copa, ojo con eso.

--Tenemos todo controlado. Es más, siempre que empezamos mal terminamos muy bien, je, je, pero lo de Ustedes es de terror.

--Che, pasemos a temas más importantes mejor. Por ejemplo, ¿no me vas a decir nada sobre la campaña del miedo desatada por Aníbal Fernández o sobre la durísima interna en el Pro?

--¿Qué querés que te diga? Esto recién empieza, ajustate el cinturón porque los próximos meses la arena política estará cada vez más caliente. Además, bien sabés que para mí lo importante pasa por otro lado.

--¿Eh? Me mataste, no te entiendo...

--Claro, más allá de los unos y los otros, hace cuántos años que venimos cuesta abajo, fíjate que ahora la inflación, en el primer trimestre, supera el 20 por ciento.

--No sé, las primeras mediciones privadas arrojan para este mes números levemente por debajo de marzo. Además, el economista Juan Carlos de Pablo le bajó el tono al índice del Indec al argumentar que desde hace cuatro años, ese mes se caracteriza por sufrir un índice mayor al tener aumentos estacionales.

--Sí, pero los primeros números de abril están por encima del 6%, con lo que la inflación del año superará cómodamente el 100%, más allá que el FMI corrigió su estimación y la llevó al 88%. Lo que más preocupa es el aumento de los precios en alimentos.

--Bueno, cortemos la mala onda que hoy es domingo y comentemos algo positivo. ¿Viste que se realizó el montaje de las ultimas vigas en el intercambiador de El Cholo? No es un hecho menor.

--No, incluso fue presentado por Vialidad Nacional como un gran hito en la obra “Autopista Paso Urbano”, que interviene en las rutas N° 3 y 33. De esta forma se dio por finalizada la estructura de vigas del intercambiador.

--Las fotos son impactantes.

--Tal cual. Se montaron las últimas vigas del intercambiador más simbólico de los 11 puentes que incluye el proyecto. Además, fijate que se tuvieron que sortear muchísimos inconvenientes como corrimiento de servicios y fundación de pilotes a 18 metros de profundidad, en un sector muy próximo al mar, lo que hacía que los pozos se llenaran de agua.

--Yo sé que no me podés decir cuándo estará lista la obra, pero seguro algo sabés.

--Te puedo adelantar que habrá habilitaciones parciales. Por ejemplo, para antes de fin de año este intercambiador de El Cholo probablemente ya se pueda estar usando.

--¿Y las colectoras?

--Parte de las colectoras que se van a empezar a hormigonar en mayo. La idea es ir haciendo habilitaciones parciales hasta llegar al punto en que se pueda empezar a disfrutar todo lo que se está ejecutando.

--A propósito, me dijo el Colo del Noroeste que está en muy malas condiciones el pavimento en la intersección de la ruta 3 y la 33 (Sesquicentenario) y también en la rotonda de la ruta 35 y Don Bosco.

--Sí, producto de las últimas lluvias se desmejoró un montón. Se trata de tramos consolidados, que no tienen carpeta asfáltica y se deterioran rápidamente, pero el viernes los repararon. De todas formas son trabajos menores de bacheo porque se trata de tramos a demoler y que darán lugar a una obra totalmente nueva.

--Che, Juan, ¿tenemos línea nueva de ómnibus en Bahía?

--Sí, ayer arrancó la 521 de Bahía Transporte SAPEM y cubre un sector de la ciudad que viene registrando mucho crecimiento en los últimos años, el noroeste, que no es el mismo que el barrio Noroeste.

--¿Qué barrios toca?

--Abarca, de 5.30 a 0, desde plaza Brown, el recorrido que en la actualidad realiza la 502 hacia Conicet, cubriendo los barrios Universitario, Villa Floresta, Los Muñecos, El Maitén, La Cañada, La Reserva, Solares Norte, Conicet, Santa Margarita, Cenci, Los Olivos, Paihuén, Procrear, Parque Norte, Bosque Alto y Villa del Parque. Con dos ramales: Bosque Alto y Carrindanga.

--Bien, ¿alguna novedad de peso para este boletín?

--Este tema me parece importante, sobre todo por el revuelo que se armó con la ley de alcohol cero.

--Te sigo.

--En agosto del año pasado se licitó la compra de cuatro alcoholímetros, pero el adjudicatario en enero pasado se presentó en la Muni porque no se los dejan pasar por Aduana, no lo puede importar.

--No tenía idea del tema.

--También hay quienes dicen que no pasaron las pruebas de laboratorio requeridas para que sean habilitados como equipos para el uso evidencial.

--¿Y cuántos equipos tiene hoy la Muni para controlar en Bahía?

--Tres alcoholímetros y un drugger test, pero uno de los alcoholímetros lo mandaron a calibrar hace ya dos meses y no lo entregan porque el trabajo que necesita, si bien no demanda más de una semana, por la falta de componentes, ahora lleva meses. Por otro lado, el drugger test no está funcionando.

--¿Y si la policía o la justicia requieren la realización de un test de drogas, por ejemplo el caso del accidente entre un auto y un ómnibus, el otro día, en Colón y Sixto Laspiur?

--Debe hacerse en una dependencia hospitalaria.

--Entonces, ¿podemos decir que los operativos están diezmados para hacer los controles?

--No me animaría a tanto, pero sí te puedo decir que la comuna tiene siete móviles destinados a esa función y pretendía comprar un alcoholímetro para cada uno, cosa que ahora se va a dilatar bastante en el tiempo.

--Ya sé que últimamente te cuesta cada vez más transitar la arena política, pero ayer estuvo Larreta en Bahía y seguro algún título dejó.

--Tenés razón, aunque dijo lo que se esperaba que iba a decir y también participó, entre otras actividades, de la primera edición de la Feria “Del productor al plato”, en la peatonal Portugal.

--Esperá ¿A qué te referís al señalar que dijo lo que se esperaba?

--A que iba a avalar la propuesta de la cúpula local del Pro, que promueve una candidatura única para jefe comunal, es decir, la de Nidia Moirano. Me parece que eso es lo más saliente. Incluso fue más lejos y señaló que quiere "que siga gobernando alguien del equipo de Héctor Gay" en Bahía.

--¿La idea del intendente es que pasen todos los precandidatos por la ciudad?

--Sí, incluso dijo que está prevista para los próximos días la visita de María Eugenia Vidal y están organizando también la llegada de Patricia Bullrich, pero si me permitís tengo otro datito del jefe comunal.

--Decime.

--Mañana se va a reunir en La Plata con el gobernador, Axel Kicillof.

--¿Por algún programa oficial?

--No lo tengo confirmado, pero me dicen que es parar participar de la firma del plan "Municipios a la obra", obviamente destinado a proyectos de infraestructura.

--Bueno Juancho, pidamos otra ronda de cortados y después seguí con las novedades.

--Dale, tengo una buena nueva para Monte.

--¿A ver?

--El ministerio de Infraestructura de la Nación confirmó la recuperación y puesta en valor del Faro Recalada.

--Ya era hora...

--Sí, coincido. Nación encarará obras en el faro más alto del país y el segundo en Sudamérica, después del de Coquimbo, en Chile. La estructura, de 74 metros de alto, será sometida a varios arreglos estructurales, pintura, colocación vidrios y reparación de bases y tensores.

--¿Es cierto que su construcción estuvo a cargo de la misma empresa que montó la Torre Eiffel de París?

--Sí, terminadas las partes, las envió a la Argentina y el ingeniero Luis Luiggi, durante 1905, dirigió el armado del faro que comenzó a funcionar oficialmente el 1 de enero de 1906.

--Sigamos.

--Otro tema que te puedo comentar es que la habilitación del edificio del Tribunal de Faltas, donde funcionó La Oxígena, en calle Brown, viene atrasado.

--¿Alguna fecha?

--Están trabajando en la remodelación, pero hasta agosto no creo que haya mudanza.

--¿Y del edificio del ex Centro de Compras de la Coope, en Colón y Vieytes?

--Ayer salió una amplia nota en “La Nueva.” donde el intendente confirma la idea de impulsar la subasta del edificio, que reúne deudas por más de 14 millones de pesos con el Muni.

--Sí, ya sé, no vivo dentro de un raviol, pero vos algo más seguro tenés.

--Sé que se intimó a los sucesores de los propietarios. Uno de los dos dueños es de apellido Olivieri, descendiente del célebre comandante de la Legión Agrícola Militar Italiana, que a mediados del siglo XIX llegó a Bahía Blanca. Este propietario fue el último que murió, creo que en febrero, de un ataque al corazón, en Mendoza, donde residía

--Bien. Seguí.

--El otro era un hombre que falleció hace un tiempo. Ese tiene un hijo, discapacitado, que está a cargo de un tutor, y Olivieri no tiene hijos ni mujer, sino dos sobrinos: un varón y una mujer. Me dicen que Olivieri es dueño de casi todos los locales desde Brown a la peatonal Drago.

--¿Hace mucho que no pagan impuestos por el edificio de Colón y Vieytes?

--Cerca de 15 años, y te digo más: tampoco pagaron el cerco de seguridad que instaló el municipio. Si no hay una respuesta a corto plazo, la comuna irá por el remate del edificio que data de 1909, cuando fue sede del Hotel Sudamericano.

--Bien, muy completo, pero te cambio de tema si te parece

--Dale.

--¿Así que la Unión Industrial anunció la realización de un libro sobre la ciudad? No me habías dicho nada amigo.

--Sí. Lo lanzaron en el marco del 195º aniversario de la ciudad y estará enfocado en presentar su presente industrial y sus capacidades, recursos y ventajas competitivas para atraer y desarrollar inversiones productivas.

--Está bueno que miremos el vaso medio lleno, que pensemos en todo lo que Bahía puede ofrecer en ese aspecto. Material hay.

--Claro, será un aporte significativo que permitirá reflejar a la ciudad desde la perspectiva del desarrollo industrial sostenible, con su puerto como insignia y en el marco de una región con la que está consustanciada.

--Seguro tenés más datos.

--Lo que mencionó el ingeniero Ricardo Rabbione, director ejecutivo, en la presentación. Dijo que Bahía Blanca es sin lugar a duda la ciudad de la energía y que gas, petróleo y energía eólica conforman un centro vital para la industria y los servicios asociados.

--A eso sumale que dispone de recursos humanos calificados, gracias a prestigiosas universidades, institutos de investigación de nivel internacional, etc.

--Exacto, el libro tendrá fotografías especiales, una edición en castellano y en inglés y será publicado el 30 de septiembre con motivo del 31 aniversario de la institución.

--¿A quién está destinado?

--La intención es que Bahía Blanca ofrezca este libro a funcionarios de otros países, embajadores, líderes empresariales, entre otros, como un material de promoción y atracción de inversiones.

--Bueno, esperaremos la publicación entonces. ¿Qué más?

--Una muy buena iniciativa que van a llevar adelante entre la gente del Hospital Municipal, los internos de la Unidad Penal de Villa Floresta y la empresa de energía de las tres letras.

--¿La empresa de energía es la de las 11 esferas?

--Sí, pero dejame que te cuente los detalles más importantes. Hace un par de semanas se reunieron y la idea es que se puedan construir las mesitas que se encuentran al lado de cada cama de la sala 9, sala 10 y pediatría.

--Buena idea, seguí.

--Me dijeron que están muy entusiasmados pues es algo que está necesitando el hospital y tanto la gente de la unidad como de la empresa han tenido buenas experiencias en algunos trabajos realizados en conjunto.

--Sí, es verdad, y varias hemos detallado. ¿Algo más?

--Me dijeron que se renovó la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Amigos de 2 Museos (Arte Contemporáneo y Bellas Artes) y al frente de la entidad hay varias personas conocidas.

--¿Puedo pedirte un par de nombres?

--Por supuesto. A cargo de la presidencia se desempeña Marcela Guerra y como vice Erica Takla, a quienes acompaña un grupo nuevo de colaboradores que se suman a los anteriores para dar apoyo a la agenda artística y cultural.

--Impecable, pero creo que ya es hora de ir levantando campamento.

--Dos breves antes. Una es felicitar al reconocido neurólogo bahiense Oscar Colombo porque acaba de cumplir con éxito una maratón, por exigentes senderos de montaña, que se denomina Patagonia Run.

--Felicitaciones ¿Y la otra?

--El martes se va estar presentando el trabajo que hicieron los alumnos del profesorado de inglés del Juan XXIII, que dirige María Gabriela Atena, con la Universidad de East Anglia (Reino Unido).

--¿La publicación sobre bahienses famosos que han trascendido fronteras? Creo que ya me comentaste algo.

--Exacto. El trabajo se inició en 2022 con Natty Petrosino, Manu Ginóbili, Teresa Manera, Ramón Estomba y el Oveja Hernández. Este año vinieron chicos de Inglaterra y van a estar presentes en el lanzamiento.

--Bueno, ahora sí, zarpemos: seguro las brasas te esperan.

--Exacto, pero antes asumí vos tus obligaciones, pagale a Tito la cuenta y nos vemos el próximo domingo.

--Por supuesto, hasta la semana que viene.