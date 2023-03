"El penal no fue, pasa que el partido estaba 1-0 y era peligroso; había que asegurarlo"

Arnaldo Sialle dirigió ayer su tercer partido y sufrió su primera derrota como entrenador de Olimpo, nada menos que ante Boca y por Copa Argentina.

Tras caer ante el xeneize, por 2 a 1 en Resistencia (Chaco), Cacho se acercó a la zona mixta a dialogar con la prensa, con una mezcla de sensaciones: satisfecho por lo hecho por su equipo en gran parte del juego y enojado, disconforme y caliente, por la labor del árbitro del encuentro Lucas Comesaña.

"Siempre tenemos la ilusión de no perder, generamos alguna situación de gol clara y no estoy de acuerdo con el penal. Creo que no es necesario, Boca no necesita estas cosas. Eso sí me da bronca", admitió el DT aurinegro en el corazón del estadio Centenario.

Puntualmente, el entrenador olimpiense hace referencia al penal (que no fue nada) sancionado por el árbitro del encuentro, a los 31 minutos del complemento, cuando Boca ya ganaba 1 a 0.

-Te queda la bronca porque el penal lo cobra en un momento clave...

-Y sí... estábamos 1 a 0 y siempre está ahí el partido.

"El penal no fue penal -insistió-, pasa que el partido estaba 1 a 0 y estaba peligroso; había que asegurarlo. Mirá si lo aseguró que si no era por ese gol, terminaba en empate".

-¿Pudiste hablar con Comesaña después del partido?

-Hablé yo sólo.

-No te respondió...

-No. Ya está. Que le vaya bien en la vida, que tenga una vida feliz y se pueda realizar como persona y como profesional, le deseo lo mejor.

-Por momentos dio la sensación que salió perfectamente lo que habían planificado...

-Sí, nos faltó un poquito más en el primer tiempo pero el equipo estuvo corto y compacto, a lo mejor nos faltó contragolpear o profundizar un poco más.

"Yo conozco a estos muchachos y se que nos van a bajar los brazos nunca -agregó-, tuvimos algunas opciones claras y si convertíamos a lo mejor el resultado era otro. Pero nos vamos bien, el equipo tuvo dignad, coraje y entregó todo lo que tenía después de un viaje cansador, complicado... nos vamos conformes, no con el resultado pero sí con lo otro.

-¿Crees que con el correr de los días van a sacar un montón de cosas positivas de hoy, para lo que es su verdadero objetivo en el Federal?

- Sí, claro. Nosotros tenemos otro objetivo que es tratar de ganar partidos, estar en la pelea. Sabemos que es difícil pero nos estamos preparando.

-¿Qué fue lo que más te gustó del equipo?

-Que el equipo siempre estuvo compacto y fuimos sólidos, no sufrimos demasiadas descoordinaciones los goles de Boca fueron de afuera del área y un penal. No sufrimos mano a mano ni nada nada parecido, y cuando tuvimos la pelota supimos jugar y tuvimos nuestras chances.

En la previa al partido, Sialle dio una declaración a Radio La Red que generó algo de revuelo.

El DT aurinegro señaló que “si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes”.

-Sobre la frase que dijiste en la semana, ¿Crees que los jugadores entendieron el mensaje?

-Vamos a aclararlo. Yo a los jugadores no le dije nada, ni una palabra. Yo di una opinión sobre lo que haría yo, que tengo 57 años y tengo otra cabeza. Lo dije con todo el respeto, yo no lo haría pero no se los prohibí nunca a los jugadores. Incluso algunos la cambiaron.