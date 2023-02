Crimen en Villa Mitre: por qué liberaron a uno de los arrestados

El abogado Sebastián Martínez, quien asesora legalmente a Antonio Ruis Tévez, una de las dos personas que habían sido arrestadas por el crimen ocurrido en la noche del viernes frente al club Villa Mitre, señaló que la Justicia determinó excarcelar a su defendido porque los testimonios no lo muestran “con intervención activa en el momento de los disparos”.

“Al día de hoy, no fue formalmente imputado, aunque había sido aprehendido en el marco de la investigación. Por esto, la fiscalía decidió no imputarlo formalmente, más allá que sigue ligado al proceso y es objeto de investigación”, aseguró.

Según el letrado, los testigos y la persona que recibió un disparo en la pierna sindicaron como autor de los disparos al otro aprehendido, Facundo Nicolás Solís.

Sebastián Martínez, el abogado defensor de uno de los arrestados por el crimen de Villa Mitre.

“Entonces, no tuvo participación activa ni directa en los hechos. La situación puntual de los disparos -en principio- habría sido iniciativa de otra persona, no de mi asistido. Él no tuvo injerencia alguna ni intenciones de participar”, manifestó en Panorama, por “LU2”.

Al respecto, manifestó que Ruis Tévez habría sido aprehendido por decisión policial, después de que su nombre fuera mencionado por algunos testigos.

“Luego de eso, se aportaron elementos probatorios que demostraron que estaba equivocada la teoría de que haya disparado. Hasta donde sé, solo hay un calibre de arma determinado, el 22”, informó.

En ese sentido, explicó que no se estaría hablando de dos armas, sino de una sola que habría sido la utilizada por el coimputado Solís. Martínez no descartó que, de mantenerse su calidad de excarcelado, su defendido pueda ser citado a declarar.

“Si la fiscalía entiende que no tuvo participación activa en el hecho, y lo cita como testigo, tiene la obligación de hacerlo. Hay que ver qué puede aportar para esclarecer el hecho o su participación”, dijo.

El abogado explicó que la investigación todavía se encuentra en sus inicios y que, respecto de Ruis Tévez, deberá determinar si, más allá de no ser el autor de los disparos, ha tenido alguna colaboración secundaria.

“Esto recién empieza”, aclaró.