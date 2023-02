"Va a haber fuego", la denuncia que advertía la interna en Villa Mitre

"Va a haber fuego". Esa frase consta en una denuncia presentada el 14 de octubre de 2022 por parte del representante del Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), Walter Bertotto, para advertir sobre una disputa interna en la hinchada de Villa Mitre, ya que los antiguos líderes querían retomar el control desplazando a los actuales cabecillas.

La presentación realizada en la Comisaría Cuarta y luego girada a la Justicia, anunciaba lo que finalmente ocurrió: el pasado viernes, frente a la sede del club, integrantes de la vieja facción dispararon y mataron a uno de los referentes de la actual barra, así como hirieron a otro.

Por el hecho fueron detenidos Antonio Ruis Tévez (luego excarcelado) y Facundo Nicolás Solís, que en este momento es el único que permanece bajo arresto acusado de ser el autor de los disparos. El fallecido es Gastón Ortega, a la vez que su hermano Jonathan resultó herido, mientras pintaban una bandera a pocos metros del estadio donde el equipo de básquetbol del club jugaba contra Deportivo Viedma por la Liga Argentina.

¿Qué ocurrió con aquella denuncia premonitoria? En principio, fueron citados los máximos dirigentes de Villa Mitre, quienes dijeron que conocían la posibilidad del conflicto por el "boca a boca", pero no pudieron identificar a quiénes podrían protagonizar eventuales hechos de violencia.

En esos momentos, el equipo tricolor se encontraba disputando instancias de definición del torneo Federal A y, según admitieron el presidente Juan José La Rocca y el vice Daniel Rodríguez, temían que cualquier problema que sucediera por esos días pudiera perjudicar al club.

Con ese contexto, la decisión de la UFIJ Nº 8, poco después, fue desestimar la denuncia, por no encontrar elementos para avanzar en una investigación penal.

¿Qué decía la denuncia de Bertotto? Que el día anterior (13 de octubre) había mantenido una reunión con La Rocca y Rodríguez en el predio de México y Thompson donde lo pusieron en conocimiento de los rumores sobre enfrentamientos internos en la barra.

Según declaró Bertotto, ambos dirigentes le comentaron que por comunicaciones con sectores de la anterior barra les habrían advertido que se volverían a hacer cargo "del manejo de la hinchada, sea como sea".

El texto de la denuncia del representante de Aprevide agrega que los dirigentes "se encuentran preocupados por estas situaciones y afirmaciones de las personas con las que mantuvieron comunicación, dado que les refirieron palabras como 'Va a haber fuego', en alusión a que el problema podría tener escaladas mayores".

Bertotto indicó que el organismo de seguridad deportiva podría ejercer el derecho de admisión hacia quienes realizaron la amenaza, a solicitud de los dirigentes del club, aunque aclaró que "al momento no fueron otorgados nombres propios de cabezas de hinchada actuales y posibles, pero como (los dirigentes) manifestaron oportunamente haber mantenido diálogo con sectores de la hinchada se infiere que los directivos de Villa Mitre saben quiénes son".

Tras esta presentación, ese mismo 14 de octubre, La Rocca y Rodríguez fueron citados a declarar. El presidente afirmó que "tenían rumores de que había algunos hinchas que querían tomar el manejo de la hinchada y desplazar a los actuales responsables, que estaban preocupados porque si bien no han tenido problemas con la hinchada, cualquier escaramuza o cualquier hecho menor que se produzca en el estadio iba a ser visto como una situación violenta perjudicando a la entidad".

Cuando se le preguntó cómo obtuvo esa información, si personalmente o vía telefónica, La Rocca (foto) respondió que "la fue recogiendo del boca en boca pero no de alguna persona en particular que pueda identificar". Dijo que tampoco podía ofrecer nombres de quiénes serían los que quieren "tomar la jefatura de los hinchas".

Asimismo, manifestó que "cuando habló con Bertotto, en relación a lo que dijo que puede 'haber fuego', lo indicó como una metáfora, no precisamente porque vayan a incendiar algo o pueda haber armas de fuego".

El vice Rodríguez se expresó en términos similares. Aseguró que "no se entrevistó con ninguna persona, ni tampoco vía telefónica, y que dicha información la fue·recogiendo del boca en boca pero no de alguna persona en particular que pueda identificar, ni tampoco cuenta del comentario boca a boca quiénes serían los que quieren tomar la jefatura de los hinchas".

Añadió que cuando La Rocca usó la palabra "fuego" se refería a que "lo que querían era apagar el fuego, haciendo alusión a descomprimir el foco de conflicto, que en ningún momento se habló sobre que pudiera haber armas de fuego". Y que la finalidad de la charla de ambos con Bertotto era buscar los elementos para prevenir cualquier conflicto que se pudiere suscitar "dado que de ocurrir en la cancha el Club se vería perjudicado por alguna resolución que tome Aprevide".

Cuatro meses después las amenazas del boca a boca se materializaron. En este momento las actuaciones judiciales se encuentran a cargo de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.