"Nuestra candidata es Nidia Moirano", ratificó Pablo Romera

Pablo Romera, secretario general municipal, ratificó esta mañana que Nidia Moirano es la candidata a la intendencia por el oficialismo, aunque aclaró los motivos por los que aún el espacio Juntos no ha llevado a cabo un lanzamiento oficial.

"Obviamente nuestra candidata es Nidia Moirano, eso ya se ha hecho público. No se ha hecho un lanzamiento oficial porque las circunstancias todavía no lo ameritan, recién estamos terminando febrero y en el Municipio no hay tiempo para el descanso. Héctor (Gay) no se tomó vacaciones, está todos los días en el Municipio a las 8 con una agenda muy nutrida", sintetizó.

"Hoy, con todo el Gabinete estaremos a las 18 en Cabildo para hacer la reunión habitual; no paramos aunque sea el último año de Héctor como intendente", argumentó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario dijo que "con respecto a la transición, Héctor es una persona muy generosa y gran armador de equipos, como Nidia Moirano y Santiago Nardelli".

"Nosotros seguimos trabajando independientemente de la situación de que el 10 de diciembre sea otra persona la que tome las riendas del Municipio. Las necesidades del país son muchas y por ende, las de la ciudad también"; mencionó.

Nidia Moirano con el actual intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay

En otro tramo de la entrevista, Romera hizo referencia a la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, prevista para mañana a las 9.

"Estamos afinando el discurso con el equipo de comunicación, que va a ser el último que va a dar el intendente como tal en el Concejo Deliberante", recordó.

"Es una buena oportunidad para hacer un repaso de lo que se hizo el año anterior pero también vamos a ir más allá sin hacer un discurso largo y que aburra", señaló.

"Haremos un repaso de estos 8 años de gestión, mostrando los logros en diferentes áreas como son la conectividad en base a calles troncales que se han pavimentado, cuestiones que tienen que ver con la innovación y tecnología, el medioambiente, el espacio público, los centros barriales... Cosas que han modificado la vida de los bahienses", sostuvo.

"Y hay una parte que es personalísima del intendente teniendo en cuenta que va a ser el último discurso que da como inicio de las sesiones ordinarias", completó.