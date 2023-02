Debido al estado de la ruta 51, piden informes a la Provincia

Después de que las obras se vieran paralizadas y que la empresa, de acuerdo a lo señalado por el gobernador Axel Kicillof en su visita a Bahía Blanca durante la semana pasada, no tenga contemplado volver a la zona para retomar las obras, desde el Concejo Deliberante local se elevó un proyecto para solicitar que la Provincia explique las razones por la falta de continuidad en los trabajos.

El texto en particular se refiere al tramo entre los kilómetros 650 y 682,5, aproximadamente entre El Divisorio y el ingreso al Dique Paso de las Piedras, en el cual se estaban realizando tareas de repavimentación y de construcción de terceras trochas -ruta segura- en distintos puntos de la traza.

Sin embargo, los trabajos se frenaron sobre mediados del año pasado y no volvieron a retomarse.

Por tal motivo, el pedido de informes, que fuera presentado por los concejales Pablo Daguerre y Silvina Cabirón (Juntos), reclama que se indique en qué momentos se podría continuar con la obra paralizada, y también se pide que se incluya el tramo hasta Bahía Blanca, en su intersección con la autopista Juan Pablo II. El gobierno bonaerense había anunciado que la idea era licitar ese último trayecto antes de fin del año pasado, pero finalmente no se pudo llevar a cabo.

En la actualidad, esos poco más de 30 kilómetros presentan sectores de asfalto en muy buen estado, lo mismo que -en otros- la tercera trocha lista para el tránsito pesado. Sin embargo, no está señalizada ni en forma horizontal ni vertical, la transición entre las partes nuevas y viejas no siempre está señalizada, y algunos lugares quedaron sin asfalto consolidado -es decir, ni viejo ni nuevo-. De noche o con poca luz, para quien no conoce el lugar, es un verdadero peligro.

Por ello, Daguerre y Cabirón -en consonancia a lo que también había solicitado el diputado provincial Emiliano Balbín- reclamaron al “gobierno provincial que de manera perentoria, arbitre los mecanismos tendientes para retomar los trabajos y dar continuidad a las obras correspondientes”.

“La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en dos partidas la suma de 2.800.000.000 pesos para retomar la obra; no constan licitaciones en el portal de Vialidad y no hay noticias oficiales sobre la obra de la ruta 51 entre Bahia Blanca y Coronel Pringles, pero la siniestralidad y los fallecidos siguen en aumento, enlutando a las comunidades cercanas de Saldungaray y Cabildo”, advirtieron.

Al respecto, Daguerre recordó que ya había presentado un proyecto de resolución similar a mitad de 2022.

“Ahora volvimos a presentarlo pero no quisimos que se trate durante las sesiones extraordinarias. Ya está ingresado y probablemente pueda estar en la próxima, probablemente durante la próxima semana”, señaló a “La Nueva.”.

“Le destrozó el presupuesto”

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, había conversado con el gobernador Kicillof sobre el estado de la ruta, y este le había dicho que la empresa encargada de los trabajos “no va a volver porque la inflación le destrozó el presupuesto” y que la idea era realizar cuanto antes una nueva licitación.

"La empresa se fue hace seis meses, pero ni siquiera quedó una buena señaléctica, por lo que hay un buen tramo en la zona del dique que quedó muy mal", había dicho.

Por ello, consideró que Vialidad Provincial "debe alertar sobre la situación, porque hay sectores en los que no hay marcas, líneas o señalamientos".