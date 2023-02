Obras, educación y elecciones: qué dijo Kicillof en Bahía

El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló de la polémica que se desató hoy alrededor del proyecto de actualización del régimen académico impulsado por la Provincia que flexibilizaría los requisitos para pasar de año. Adelantó que la modificación “se va a discutir durante todo el año” y aclaró que busca “mejorar las estadísticas sobre abandono escolar, no sobre repitencia”.

“Fue bastante lamentable el tratamiento que le ha dado la prensa nacional al tema”, sostuvo en una rueda de prensa que brindó en Bahía Blanca, acompañado del intendente Héctor Gay, al término de un acto de entrega de escrituras en la ciudad.

Kicillof aclaró que lo que se evalúa en la Provincia es realizar “cambios en la currícula del nivel secundario, en la pedagogía y en el modo de aprobación de materias”, y acusó a algunos sectores de tratar de utilizar “políticamente” una discusión que es “seria y sensible”.

El gobernador dijo que es importante dar una transformación profunda en los contenidos, procedimientos y formas en las que funciona la escuela, lo que debe hacerse “en todos los niveles”.

“Se va a discutir durante todo el año –adelantó Kicillof–. Proponemos que haya un acompañamiento de la institución en todos los casos, para que los pibes que iban a dejar la escuela, no lo hagan”.

Además, el exministro de Economía adelantó que la actualización educativa implicará pensar en “más presupuesto, porque será cursar a contraturno o fuera de horario”.

Por otro lado, el gobernador habló del crítico estado de la ruta 51, la cual días atrás fue escenario de un accidente fatal que dejó tres personas fallecidas.

Al respecto, Kicillof dijo que existe un plan de mejora y puesta en valor del sistema vial de la Provincia, pero que las obras planeadas para la ruta 51 “se abandonaron por el tema de la inflación”, ya que “los contratos se desactualizaron y se necesitaba que la Legislatura aprobara la renovación, que hay que mirar en profundidad”.

Además, el gobernador reconoció que “existe un deterioro y obsolescencia de la infraestructura”.

“¿Por qué no se hizo nada? Porque son obras costosas, están enterradas, son largas. Pero van saliendo y permitirán resolver los problemas estructurales”, aseguró Kicillof.

El gobernador, que esta mañana presenció el anuncio de la construcción de un nuevo parque eólico en Bahía Blanca, también se explayó sobre el proyecto para instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en la ciudad y dijo que “todo indica que va a ocurrir en Bahía Blanca”.

Adelantó que en los próximos días se reunirá con representantes de YPF para tratar el tema “porque son inversiones multimillonarias”.

“Bahía, con su Polo Petroquímico, tiene un potencial enorme. Cuando esté terminado el gasoducto Néstor Kirchner nos dará disponbilidad para ampliar las plantas y avanzar en la industrialización del gas en todas sus formas”, agregó.

Al ser consultado sobre las elecciones venideras, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no descartó una posible candidatura.

“En mi caso particular, esto es lo a que me dedico, me gusta y tenemos planes para el futuro”, dijo, aunque aclaró que “esperaremos las definiciones”

“En la Provincia, el Frente de Todos está unido y fuerte. Definiremos la mejor candidatura”, aseguró Kicillof.

Por úlitmo, se refirió a la situación habitacional del territorio bonaerense. “Hay un problema estructural en la situación habitacional y en la provincia de Buenos Aires viene pasando hace demasiado tiempo”, indicó.

Y señaló que “tenemos una provincia con lugares que han crecido muchísimo en las últimas décadas, en forma heterogénea. La tasa de crecimiento de la población no responde solo a nacimientos y muertes, sino que también hay mucha migración”.

“La población creció mucho, somos el 38 % del país, pero los recursos que recibimos son el 22 %. Hay una desproporción entre el crecimiento de la poblacion y la capacidad financiera que tiene la Provincia hace muchísimos años”, agregó.

Y remató: “Las obras de agua para Bahía, que están en ejecución y otras que están prontas a licitar, son más de 6 mil millones de pesos comprometidos a la ciudad. Pero la coparticipación se la dan a la ciudad más rica del país”.