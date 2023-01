Vive en Reta, es comerciante y enseña ajedrez gratis en la puerta de su librería

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Pablo Coronel vive en el balneario de Reta desde 2010, es Técnico en Refrigeración y ejerció la docencia en escuelas técnicas. Sin embargo, desde hace dos veranos tiene otra ocupación que también le agrada mucho: abrió una librería comercial y en la puerta de la misma instaló dos tableros de ajedrez para que, quienes pasaran por allí y tuvieran la inquietud de jugar, pudieran hacerlo de forma gratuita.

“¿Cómo reacciona la gente? La mayoría reacciona con sorpresa cuando descubre que es gratuito. La gente está acostumbrada a tener que pagar por todo. La mesa está afuera, al aire libre”, contó el promotor de esta iniciativa.

“Los chicos pasan ven las piezas, las torres, los caballos, el rey, la dama y les llama mucho la atención el formato del juego. Lo veo en sus caritas. Automáticamente salen corriendo y se sientan a jugar”, comentó.

Entonces los padres se acercan a preguntarle si se puede jugar o si hay que pagar.

“Cuando les decís que es gratuito y para cualquier edad y que es para que se diviertan, entonces se relajan y empiezan a jugar”, dijo.

Las tardes son más apacibles cuando hay con qué cultivarse y, sobre todo, divertirse.

Tiene 46 años, es oriundo de General San Martín y está muy conforme con la tranquilidad que ofrece este pequeño pueblo costero.

Su padre, hoy de 79 años, fue campeón del Círculo de Ajedrez de General San Martín y presidente del club.

“Aún hoy tiene una vida ligadísima al ajedrez ya que sigue jugando a diario por internet”, contó.

La librería lleva el nombre de una dríade griega venerada como la musa del ajedrez.

Si bien este comerciante y técnico fue siempre amigo de los libros y un buen lector la librería nació más con el objetivo de dar impulso a su interés por formar un club de ajedrez que por una cuestión comercial.

“El local está en un paseo donde hay más comercios. La mesa de ajedrez está afuera y su uso es libre y gratuito. Enseño todo lo que puedo, aunque estoy atendiendo”, comentó.

En el invierno los libros de la mesa central se corren y los cuadros decorativos de las paredes -a la venta- se descuelgan y son reemplazados por otros con fotografías de jugadores de ajedrez.

“En temporada baja tengo un tablero mural donde enseño. Las clases son pagas, muy económicas, con días y horarios estipulados”, comentó.

“En el verano me dedico a difundir, explicar, jugar y que sea gratuito. Hay un grupo de chicos que viene siempre. Ni bien abro están esperando que saque la mesa. Se hacen amigos y empiezan a venir todos los días inclusive cuando hay sol y podrían estar en la playa”, contó.

“Lo más importante en ajedrez es divertirse: si no te divertís cuando estás jugando no sirve”, señaló.

En cuanto a las bondades de Reta, el sitio que eligió para vivir hace 13 años, comentó que el pueblo tiene mucho campo y mar y unas playas extraordinarias.

“La tranquilidad es muy agradable para mí, que vengo de una gran ciudad. Aquí los chicos van en bicicleta a todas partes, inclusive a la escuela, y la apoyan en cualquier lado”, comentó.

“Se tiene una noción del tiempo distinta, aquí transcurre a otra velocidad, obviamente respecto a cualquier ciudad grande donde la vida moderna hace que todo vaya más rápido. En las grandes ciudades hay una aceleración que nos impulsa a saborear menos la vida, es decir, comemos y tragamos más rápido y terminamos saboreando bastante menos de lo que deberíamos”, sostuvo.

Reta cuenta con una fauna importante y por este sitio pasan las ballenas en agosto cuando se dirigen a Puerto Madryn. Posee también una albúfera, una laguna que se forma por el encuentro de agua dulce con la salada, en la que confluyen variadas especies de aves.

Los beneficios de jugar al ajedrez

1) Se comparte. “Tanto como el fútbol, el tenis o el básquet el ajedrez es un deporte social. Lo bueno es que los chicos no están solos, encerrados con un celular y vinculándose solo a través de plataformas y redes sociales”.

2) Se aprenden normas. “Tenés que aprenderlas dentro y fuera del tablero. Dentro, por ejemplo: pieza tocada, pieza movida. Hay reglas que hay que aceptar y si tenés que perder hay que aceptarlo respetando al otro”.

3) Desarrolla capacidades cognitivas. “En el juego tenés que estar permanentemente evaluando la realidad, la posición, analíticamente, para dar jaque mate al rival. Esto hace que tengas que generar planes, prever circunstancias y calcular jugadas posibles del rival. Para todo esto tenés que desarrollar la imaginación, la creatividad y diseñar un plan para lograr un objetivo a corto o a largo plazo”.

4) Ayuda a tomar decisiones desde la razón. “El ser humano tiene dos facetas en la toma de decisiones, una intelectual y una emocional. Hoy se propende más a tomar decisiones de forma impulsiva y emocional. En el ajedrez no es así. Es el único juego que no tiene azar, por eso le llaman el juego-ciencia.

5) Todo a la vista. “Además no tiene nada oculto, no es como un juego de cartas donde no ves lo que tiene tu rival. Todo está sobre la mesa y solo hay que calcular y tratar de jugar mejor y todo en base a toma de decisiones analíticas, intelectuales. Hay que pensar con la cabeza”.

6) Complemento. “Lo ideal es complementar el ajedrez con un deporte físico para cuidar la mente y el cuerpo también.

7) Es una herramienta de autoconocimiento. “El ser humano, a mi juicio, cuando está jugando es uno mismo, es muy difícil ocultar las facetas de cada uno cuando está jugando: el que es mezquino va a ser mezquino en el juego y el que es bondadoso va a ser bondadoso”.

8) Prejuicio. “Muchos adultos creen que el ajedrez es un juego de élite, para gente pensante y que no podrían jugarlo. Acá ven que todos se sientan y juegan y que el ajedrez es un juego más”.