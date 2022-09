Discapacidad: familias y trabajadores reclamaron por demoras en los pagos

Prestadores y familiares de personas con discapacidad se convocaron esta mañana en la Plaza Rivadavia, frente al Municipio, para hacer visible una problemática que data de hace mucho tiempo.

A través de la convocatoria, que fue difundida por redes sociales, busca que se regularicen los pagos de obras sociales y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.

Bárbara Albanese, licenciada en psicopedagogía, remarcó que decidieron agruparse con el objetivo de visibilizar la lucha que atraviesan los prestadores y las familias: "Queremos hacer visible la situación que se está viviendo no solo acá en Bahía sino también en todo el país", contó.

Y explicó la situación en la que se encuentran los prestadores: "Hace más de tres meses que no estamos cobrando y en algunos casos un poco más de tiempo".

Esto se convierte en un gran problema para las familias que tienen que "buscar profesionales continuamente dado que muchos no pueden sostener la situación económica en la que se encuentran".

Si bien es una problemática que ocurre desde hace un tiempo, la situación se agravó debido al contexto en el que se encuentra el país: "En la actualidad estamos peor porque antes podíamos sostener los tres meses de demora. Hoy se complica un poco más", manifestó.

Bárbara Albanese, psicopegagoga

Si bien la deuda depende de las obras sociales, reconoció que "hace falta la presencia del Estado".

"Necesitamos que den una respuesta porque muchos de los prestadores no hemos recibido el pago de lo que correspondía a junio, otros que no cobraron ni siquiera lo de febrero o hasta incluso el año pasado", dijo.

Asimismo, explicó que aún no han recurrido al Concejo Deliberante ni al Municipio: "Todavía no nos hemos convocado desde ese lugar, recién nos armamos el miércoles pasado”.

Por último, advirtió que el corte de estas terapias afecta a la calidad de vida de los chicos: "Las terapias son fundamentales para ellos, ya sea de kinesiología, psicología, psicopedagogía, musicoterapia, equinoterapia. Se nota enseguida cuando el chico corta el tratamiento”.

Por su parte, una de las madres que se encontraba convocada en el lugar, dijo: "En mi caso no me he quedado sin asistencia pero no puedo dejar de tener empatía por el resto de los padres y el resto de los profesionales".

Una de las madres presentes en la convocatoria

"Los padres tenemos una lucha diaria y esa lucha se nos ve agravada con este tema. Hay prestaciones, transporte y todo lo demás que los chicos no tienen", explicó.

"Hay acompañantes que todavía no han cobrado y siguen poniéndole el pecho a la situación. Siguen yendo a acompañar a nuestros hijos. Nosotros dependemos de la buena voluntad de los profesionales", expresó.

Otras de las madres presentes advirtió que "los chicos tienen que tener la rehabilitación por ley (NdeR: la Ley 24.901 de Discapacidad). Las obras sociales sí o sí tienen que cumplirla".

"Muchas familias no estamos recibiendo autorizaciones, si se consiguen es por medio de recursos de amparo y con la justicia de por medio. No podemos estar así", expresó, indignada.

Y concluyó diciendo: "Con la discapacidad, no. Como madres vamos a seguir luchando".