Se celebró la Fiesta del Jubilado en el Puerto de Bahía

El día de ayer, PAMI llevó adelante la Fiesta del Jubilado en el Puerto de Bahía Blanca, en el marco de las celebraciones por ese día.

Tras dos años de pandemia que imposibilitaron compartir encuentros presenciales, más de mil afiliados participaron de los festejos y fueron protagonistas de una tarde única con un importante despliegue artístico.

El evento contó con la participación musical de Silvana Donini, Yiyo Cesarone y el Grupo Jaguar. Además de los cuerpos de baile “Corazones Libres” y “Noche de Baile” que llevaron adelante sus presentaciones con gran alegría.

El director de PAMI Bahía Blanca, Alvaro Díaz, estuvo presente en las actividades de la jornada y celebró el encuentro: “Después de ya casi tres años nos volvimos a encontrar. Ustedes más que nadie saben que el hecho de estar hoy acá es importantísimo. Esa experiencia que nos tocó pasar también nos deja muchos aprendizajes, sobre todo, que la vida hay que vivirla con máxima intensidad, la vida vale la pena si la vivimos y compartimos con el otro. Nos tocó estar distanciados de muchos afectos y entendemos que la vida hay que vivirla con plenitud y con el otro. Cuando vivimos en esa plenitud nuestra calidad mejora mucho”.

“Nosotros creemos desde PAMI que todo es posible: encontrarse, comenzar proyectos nuevos y de nuestra parte pondremos todo para estimular eso. Quedó demostrado que ustedes tienen mucho para dar”, agregó y agradeció la posibilidad de organizar el festejo en el Puerto.

En este sentido, Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, también fue anfitrión y manifestó su emoción por el reencuentro: “Es muy lindo volver a encontrarse y son muy necesarios estos tipos de ámbitos donde podemos sonreír y pasarla bien. Quisiera hacer un recuerdo a cada jubilado y jubilada que hoy no está con nosotros, sabemos que la pandemia fue dura. Recordar y abrazar a todos los que no están y nos acompañan desde algún lugar”. Y agregó que “la salud se construye de esta manera, para mí es muy emocionante poder reencontrarme con jubilados y jubiladas que hace tiempo no veía”.

“Sepan que PAMI es un lugar de mucho aprendizaje donde uno recibe mucho cariño, eso también quiero agradecerles a todos y a todas. Así como en algún momento también me tocó trabajar y poner un granito de arena para que vivan mejor, para transformar, si ustedes quieren y me acompañan yo estoy dispuesto a seguir trabajando para hacer lo mejor para la ciudad de Bahía Blanca”, aseguró.

Con el convencimiento de que "compartir y disfrutar también es salud", el titular de PAMI agradeció la participación de los afiliados: "Para nosotros la salud no es nada más no estar enfermo, también es vivir acorde a nuestros deseos y aspiraciones. También los quiero convocar para que busquen a cada afiliado y afiliada, a sus amigos y amigas que están esperando que algo suceda y decirles que la parte mala ya pasó, que hay esperanza, que hay futuro y nos pertenece”, concluyó.