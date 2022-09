Universitario sueña con el Súper 8, ahora con su capitana: "Me siento en deuda con el equipo"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Un bochazo en la cara, en la final del Torneo Apertura, lesionó fuertemente a Valentina Kluin, capitana de Univeristario.

No solo se perdió lo que restaba de ese partido, sino también la Fase 1 de la Súper Liga de Hockey, primera etapa del camino que desembarca en el Súper 8, certamen más importante del país.

Luego de que Uni ganara en su cancha esa primera fase, el equipo le dedicó el triunfo a Valen, quien por aquellos días soñaba con estar donde estará mañana y pasado: jugando la Fase 2, en su casa, con su club y sus amigas.

Valentina Kluin en acción.

Uni se medirá mañana (a las 18) y el domingo (a las 15) ante Univeristario de Córdoba, 2° de la Región Centro Cuyo.

Por otra parte, Atlético Monte Hermoso visitará a Universitario de Rosario, 1° de la región NEA.

El ganador se definirá por los puntos en los dos juegos, en caso de igualdad, avanzará el equipo con más goles a favor. Si persiste la igualdad, se definirá por shoot out.

El 10 de julio Kluin sufrió doble fractura del maxilar inferior, lesión por la que tuvo que ser operada.

"Por suerte el médico que tengo es muy deportista, entonces me entendía cada vez que le pedía algo. En realidad eran tres meses de recuperación, no podría haber jugado todavía pero como venía bien lo hablé con él y me dio el alta para poder jugar. Y para agarrar confianza arranqué antes, je. Mi miedo era tenerle miedo a la bocha, pero por suerte no", agradeció.

-Digamos que no le hiciste mucho caso al médico…

-Ja, ja… no, pero siempre fue charlado eh. Pero sí, medio que fuimos negociando.

-¿Qué fue lo más difícil, los primeros días?

-Sí, eso y el miedo de que después esté todo bien. Si bien soy media inconciente, al ser una operación tan jodida quería hacer las cosas bien para no tener más problemas. Todavía tengo que seguir con controles y chequeos, estoy poniendo energía en que salga todo bien.

Valentina (izquierda) y Julieta (derecha) el día de la lesión.

-La operación duró un montón de horas, me imagino que fue, por lo menos, estresante…

-Sí, más que nada para mi familia y amigos. Yo me desperté después de cuatro horas y no me enteré de mucho. Ese día fue el peor y después todo viento en popa.

-Pensaste en algún momento no volver a jugar, por tenerle miedo a la bocha, a un golpe, lo que sea…

-No, la verdad que no. En realidad dije por ahí le tengo miedo porque el doctor me aseguró, que era muy probable que tuviera miedo. Pero la verdad que no, si llego medio jugada prefiero no quedar en el medio. Pero pensé que iba a ser peor en ese sentido.

El bicampeón invicto del certamen local, llegó a esta instancia tras ganar la primera fase jugada en nuestra ciudad.

Durante ese recorrido, Uni fue segundo la Zona B, tras vencer a Uncas (2 a 0) y empatar frente a Monte (0 a 0) y CUDS (2 a 2).

Luego, en semis, eliminó a Mar del Plata (1° de la Zona A) por 2 a 0.

Las Kluin junto a Erna, su primera profesora.

-¿Cómo fue vivir la Fase 1 de afuera?

-Muy nerviosa, pero a su vez muy contenta. Confiaba ciegamente en el equipo y la verdad que me regalaron cada momento, no solo en la cancha sino también afuera. Desde donde me tocó, me sentí parte del logro porque las chicas me lo hicieron sentir así.

-¿Cómo ves al equipo de cara a lo que viene?

-Nos veo muy agerridas, estamos todas con el mismo objetivo. Seguimos todas muy unidas y eso nos hace fuertes. Si bien sabemos que van a ser dos partidos muy difíciles, también queremos disfrutarlos y poder hacer el mejor juego posible.

-¿Qué saben del rival?

-Leo (Woodward, el DT) está a full mirando videos, analizando el fuerte de cada jugadora. Sabemos que presionan mucho, tienen banstantes jugadoras habilidosas y muy dinámicas. Más que nada estuvimos ajustando en esos detalles, con entrenamientos un poco más tácticos.

Para estos encuentros Universitario no podrá contar con la defensora Sofía Macchia, una de las figuras en la Fase 1, por no encontrarse en la ciudad.

-¿La de Sofía es una baja sensible, teniendo en cuenta que fue una de las figuaras en la Fase 1?

-Sí, tal cual. En la Fase 1 tuvo un papel muy importante, es más creíamos que salía mejor jugadora. Es una baja que nos afecta, es una jugadora titular muy importante, que nos da mucha seguridad para salir y también en defensa. Pero sabemos que tenemos jugadoras para poder reemplazarla y que lo harán de la mejor manera.

-Sabes que tu vuelta es muy importnate para el grupo, dentro y fuera de la cancha, ¿lo entendés así?

-En realidad siento que estoy en deuda con el equipo. Por el hecho de que una de la motivación que tenían las chicas era que yo pudiera estar en la Fase 2, porque me perdía la Fase 1 y sabían lo importante que era para mí. Siento el deber de brindarle al equipo mínimamente mucha actitud y el 100 % de lo que pueda dar.

-Imagino que después de la lesión será especial para vos y tu familia estos partidos...

-Sí, y para toda la gente de Uni que está a la espera de estos dos partidos. Obviamente que para mí es súper especial, mi cabeza solo está en eso. Espero poder disfrutarlo al máximo.

-¿Sueñan con meterse entre los mejores equipos del país?

-Sí, la verdad que es el objetivo que tenemos. Esto partidos nos dan mucha calidad de juego y es lo más lindo del año. Si se nos llega a dar vamos a estar sumamente felices y vamos a disfrutar mucho de jugar contra los mejores del país.