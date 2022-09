Alerta narco: cómo dejar de lado la inquietud y pasar a la acción

layout="fixed-height">

Audionota: Danilo Belloni



El crimen con sello mafioso del narco Juan Ramón Romero Miranda, el secuestro "casual" de 500 kilos de marihuana en una casa del barrio Pacífico, la misteriosa aparición de 7 bolsos con casi 200 kilos de cocaína en la ría y el lazo local con la operación Rosario-Dubai son demasiadas luces de alerta en apenas un año.

El narcotráfico avanza en todo el territorio nacional y presenta amenazas más latentes en puntos estratégicos como Bahía, nodo de conexión norte-sur y con salida portuaria.

Funcionarios del Poder Judicial de la ciudad ya consideran "alarmante" el tráfico de drogas con escala internacional. Tomaron nota y, a la mesa conformada para aúnar esfuerzos entre los fueros federal y provincial, se suman ahora referentes del arco político y religioso.

¿Qué buscan? Conformar un plan estratégico, básicamente para no terminar como Rosario. La palabra “articulación” es la que más se usó en la firma del acta-compromiso.

1)¿En qué escenario está Bahía con respecto al narcotráfico?

2)¿Qué medidas concretas se pueden adoptar y cuál podría ser el aporte desde la función que le toca?

Bajo esas dos consignas opinaron actores que, desde los distintos ámbitos, se congregaron.

Se trata del intendente Héctor Gay; el presidente del Consorcio del Puerto, Federico Susbielles; el camarista federal Pablo Candisano Mera; el fiscal provincial Juan Pablo Fernández; los legisladores Nidia Moirano, Marcelo Feliú y Ayelén Durán y el pastor evangélico Marcos Zapata.

Héctor Gay

"La punta del iceberg"

1 El escenario es complicado porque el narcotráfico no ha dejado de crecer en Bahía y los episodios que se descubren y que son graves, desde Bobinas Blancas para acá, son la punta del iceberg de una cuestión delicada. Los grandes cargamentos y también la distribución en los distintos puntos de la ciudad, que abarca a todos los sectores sociales. Quizás la única diferencia es el tipo de mercadería que se consume, pero es transversal a toda la sociedad.

2

Celebramos este intento que patrocina la Justicia. Se consensuó trabajar en las distintas áreas. Es una fortaleza que en Bahía estén todas las fuerzas alineadas, las justicias federal y provincial, las fuerzas de seguridad federales y provincial. Hay mucha gente que tiene que trabajar en esto, no solamente en las medidas de apoyo, sino también en la contención. Hoy la contención de parte del Estado no es suficiente en sus distintos estamentos: nacional, provincial y municipal. Y quizás no alcance con lo que se está haciendo, de apoyar a los cultos religiosos, a ONG's que están trabajando en la contención. El aporte que propuse es el de cada uno en su área de incumbencia y no pensar en grandes escenarios sino empezar con cosas concretas desde uno. Me parece que así podemos encarar un tema que es global y que en el ámbito de Bahía Blanca evidentemente se ha agravado.

Federico Susbielles

"No existe puerto con más seguridad"

1 Bahía Blanca está en un momento oportuno para accionar con firmeza y trazar un plan serio, con intervención e interacción de todos los sectores, para enfrentar y combatir al narcotráfico. Debe trabajarse con energía y en red en la prevención del narcotráfico y su represión judicial, la recuperación de las adicciones y en la educación en salud, es fundamental en la búsqueda de una ciudad que mantenga la paz en su vida en comunidad. Debe haber medidas concretas en cada uno de esos 4 ejes y debemos unificar criterios, complementar esfuerzos, presupuestos y acciones tendientes a abordar multidimensionalmente al narcotráfico y sus efectos.

2 En lo personal entiendo que puedo aportar visión global y experiencia de gestión para la construcción y ejecución de ese plan estratégico multisectorial. Desde mi función en el Puerto de Bahía Blanca y junto al directorio vamos a seguir impulsando la inversión para la modernización tecnológica para auxiliar a la Prefectura en el control de seguridad portuaria. En los últimos 2 años el puerto adquirió un scanner para el control de carga de última tecnología, licencias que incorporaron inteligencia artificial a las 152 cámaras de alta definición de nuestra central de monitoreo y un cerrojo que permite identificar al 100 por ciento de los vehiculos que ingresan y egresan de zona portuaria. No existe en el país un puerto con mayor elementos de seguridad que el de Bahía Blanca, vamos a continuar con nuestro plan de inversiones y esperamos que los controles de los 96 kilómetros del canal de acceso y los fondeaderos, a cargo de la Prefectura Naval, estén al mismo nivel de profesionalidad, equipamiento y eficiencia que manejamos en el ámbito portuario. Estamos dispuestos a destinar recursos técnicos y económicos para fortalecer esa línea de trabajo.

Pablo Candisano Mera

"Es el momento oportuno"

1 Al hablar de narcotráfico nos referimos a situaciones diversas. Del lado de la oferta -encontramos organizaciones como Bobinas Blancas o el hallazgo reciente en la ría- o también desde el narcomenudeo, con la demanda de muchas personas con consumos problemáticos. Y antes podemos indicar la educación a los más jóvenes. Todas estas aristas se engloban en la problemática y por eso la tarea es tan grande y requiere el compromiso de todos. Bahía Blanca está en una ubicación estratégica: es puerta de entrada y salida por vía terrestre al sur del país, es un paso obligado por sus rutas; tiene una rivera costeña importante hacia el mar Atlántico, con una ría que es una vía navegable de unos 90 kilómetros antes de su ingreso al mar, a lo que se deben sumar playas y bajadas náuticas y tiene Puerto, donde existe un importante volumen de exportación de mercaderías. Esto la torna importante para este tipo de criminalidad. No obstante, tenemos en la ciudad presencia de todas las fuerzas de seguridad y justicias provincial y federal. Esto nos da la posibilidad de que, si trabajamos mancomunadamente y desde ahora, podamos contener el delito. La percepción es que este es el momento oportuno para poder actuar proactivamente y no reactivamente. Se pretende que el presente sea el punto de inicio, poniendo la mirada de lleno en el futuro. La situación no es aún tan crítica como en otros lados y por ello la idea es poder generar una contención para no llegar a eso, máxime previéndose un crecimiento de la ciudad frente a las inversiones que se anuncian.

2 Como todo delito complejo, debe abarcárselo en toda su dimensión, no deja de ser un fenómeno social antes que un delito. Así, hay distintos ejes de actuación desde los cuales trabajar: la educación, la contención y asistencia a los consumidores; prevención y persecución/represión del delito, para todo lo cual debemos trabajar en la articulación institucional. Desde nuestra función nos proponemos promover y coordinar la articulación judicial (lo venimos haciendo en las mesas creadas por la ley 23.737), con fuerzas de seguridad para mejorar la inteligencia en narcotráfico, y ahora con todo el arco público. Debemos aunar esfuerzos para dar una mejor respuesta. Estamos pensando en fomentar mayores inversiones en tecnología para prevención e investigaciones, mejorar la inteligencia en relación al narcotráfico y armar una red de contención entre las agencias estatales y las sociedades intermedias.

Juan Pablo Fernández

"Los déficits son evidentes"

1 El escenario es complejo. Cuando hablamos de narcotráfico en Bahía nos podemos estar refiriendo a diferentes cosas. Por un lado a la delincuencia organizada nacional, su cadena de comercialización de estupefacientes para el consumo local y otros delitos que se vinculan a ello directa e indirectamente (lo que incluye hechos violentos que pasan por diversas disputas, entre las que se encuentran las de control territorial y pueden desembocar en otros delitos, incluido el homicidio, como ya ha ocurrido en la ciudad); así como también una delincuencia más violenta en general producto de un mayor desenfreno derivado del consumo de sustancias ilegales). Pero también podemos estar refiriendo a la delincuencia organizada transnacional en la que el tráfico de drogas es la forma más lucrativa, junto a la trata de personas y el tráfico de armas. En este sentido han existido en Bahia varios casos que nos indican que el tema, en ambos aspectos, debe ser motivo de ocupación y de preparación para poder dar a esta problemática una respuesta eficiente y evitar pasar por situaciones como las que atraviesan otras ciudades y de las que es difícil volver.

2 Es necesario invertir en recursos humanos y materiales para combatir al delito de un modo sistemático. Los déficits son evidentes, en especial en el área técnico-científica está todo por hacerse y hoy, en general, se necesita investigar con ciencia y técnica. Debemos dejar atrás décadas de desinversión en el área y no seguir esperando que las soluciones vengan de otro lado. En eso estamos trabajando junto a instituciones como la UNS y funcionarios y magistrados de los fueros federal y provincial.

Nidia Moirano

"Son escasas las políticas"

1 No podemos desconocer que la situación es alarmante y preocupante, pero no solo en Bahía, sino también en la Provincia y prácticamente todo el país. Por supuesto que en algunas localidades, por ser ciudades portuarias, el contexto es más complejo, pero no podemos desconocer ni mirar para el costado: de por sí, en Argentina son escasas las políticas para combatir el narcotráfico y mucho peor aún si se las compara con la gestión de Mauricio Macri. Escucho permanentemente decir que la lucha contra el narcotráfico se combate con políticas de Estado, pero eso no se logra de la noche a la mañana, sino con consensos, gestión y decisión política. Cuando fue ministra de Seguridad, Patricia Bullrich impulsó el plan "Argentina sin narcotráfico": incrementó los operativos de las fuerzas federales y logró bajar el delito incautando innumerable cantidad de droga y luchando por un Estado que no sea socio del narcotráfico. Lamentablemente esas políticas se descontinuaron y hoy los resultados están a la vista.

2 La suma del trabajo de todos los niveles del Estado hace la diferencia. Si no se unifican los esfuerzos es prácticamente imposible. Como primera medida, todos los poderes políticos tienen que alinearse y respaldar el trabajo de los jueces. Ese sería un punto de partida. O fortalecer la Justicia Federal, aumentando la cantidad de jueces y fiscales en cada rincón del país.

En mi caso, por ejemplo, presenté un proyecto para redireccionar una parte del dinero que va al Fondo del Patronato de Liberados (secuestrado en causas penales) para imputarlo a la cuenta de la Procuración General con destino a la Subdirección Técnico Científica de la Policía Judicial y utilizarlo para la compra de materiales e infraestructura para peritajes, laboratorios e insumos que permitan mejorar la investigación de los delitos. Hoy, lamentablemente, el proyecto sigue en manos de la Comisión de Presupuesto del Senado Provincial.

Marcelo Feliú

"Resulta auspicioso el compromiso"

1 Es revelador y sintomático que la convocatoria para enfrentar esta problemática provenga del mismo Poder Judicial Federal, uno de los encargados de la investigación y sanción de este grave delito. Por eso considero doblemente valioso que, ante la información certera y objetiva que la Justicia ha de tener, haya evaluado la necesidad de convocar y, de alguna manera, conducir y coordinar esfuerzos y gestiones para enfrentar este problema, que es multicausal. Resulta auspicioso el compromiso de los sectores políticos, religiosos e institucionales que participaron, a los que seguramente se sumarán otros como la educación, la prevención, y la asistencia sanitaria para quienes padecen consumos problemáticos. Debemos avanzar en un trabajo lo más sistemático y coordinado posible que permita obtener resultados concretos.

2 El primer paso es reconocer la necesidad, por tratarse de un problema tan serio, de unirnos y que el único ánimo que impere sea coordinar esfuerzos, compartir información, colaborar y gestionar en conjunto. Debemos estar dispuestos, más allá de los distintos proyectos, a cumplir con las gestiones a nuestro alcance y las que nos soliciten los responsables de cada estamento vinculado a abordar un problema de semejante magnitud.

Ayelén Durán

"Profundizar el trabajo en red"

1 Es innegable la centralidad que tiene nuestra ciudad para la región, así como su importancia dentro del territorio provincial. En ese sentido, correspondía un encuentro como el que compartimos. Nuestra ciudad se encuentra en un punto clave en el que es necesario profundizar el trabajo en red, para articular no solamente entre las autoridades de los tres poderes del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, sino también con las instituciones con presencia en el territorio.

2 Es necesario fortalecer estos canales de comunicación ente los sectores para asegurar que la coordinación sea efectiva y, de esa manera, detectar y abordar los puntos en los que podemos colaborar desde cada lugar, como es en este caso la cuestión normativa.

Marcos Zapata

"Falta una firme decisión política"

1 El escenario en Bahía con respecto al narcotráfico es preocupante. Son muchas las personas (de todas las edades) que confiesan el consumo de alguna sustancia. Desde hace unos 15 años vemos con preocupación el aumento de personas adictas. Estas adicciones también alcanzan a situaciones como la pornografía y las redes sociales. Sobre el narcotráfico observo que no se han podido desarrollar políticas de Estado firmes, que favorezcan el combate y desmantelamiento de las bandas. No se asignan presupuestos para el acompañamiento de las personas y familias y tampoco son suficientes las partidas para trabajar en la prevención como en el tratamiento y recuperación de adictos.

2 Hace falta una firme decisión política de combatir este mal por todos los medios posibles y se debe generar conciencia social sobre la necesidad de hacerlo. Se deben crear espacios de contención y educación en la prevención y tratamiento de la problemática. Desde las iglesias podemos aportar, a través de personas con un profundo llamado a la asistencia social, gente capacitada y de altos valores morales de amor al prójimo y fidelidad. Contamos con gente preparada para la ayuda del necesitado y el acompañamiento de las familias que sufren este mal. Creemos que tenemos al alcance de una decisión de fe, la solución para el mal de las adicciones, del narcotráfico y para otros tantos males que como sociedad vivimos”.